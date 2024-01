Picchiato dai bulli perché aveva difeso un coetaneo. Denunciati tre minorenni per lesioni personali

Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da tre coetanei all’uscita da scuola a Correggio, nel Reggiano. La causa dell’aggressione era la difesa, da parte del ragazzo, di un compagno di classe deriso dai tre aggressori. La vittima ha subito calci e pugni, riportando ferite guaribili in dieci giorni. I genitori del ragazzo hanno denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

Grazie alle testimonianze e al racconto del giovane, i Carabinieri hanno identificato i tre aggressori, tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni, residenti nel Reggiano, e li hanno denunciati per lesioni personali in concorso. I fatti si sono verificati la mattina precedente, quando i tre hanno attaccato il ragazzo prima di fuggire all’arrivo di alcuni adulti che hanno chiamato i Carabinieri. Questi ultimi, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze necessarie per identificare gli aggressori, che sono stati affidati ai propri genitori e denunciati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Le indagini iniziali suggeriscono che i tre volevano punire la vittima per aver difeso il compagno schernito.