Pillole di Naturhouse: Scopri FLUICIR FIALE per la Salute del Sistema Circolatorio

Nella costante ricerca di soluzioni naturali per migliorare il nostro benessere, “Pillole di Naturhouse” oggi vi presenta FLUICIR FIALE, un prodotto innovativo pensato per chi lotta contro i depositi di grassi localizzati, la stanchezza e il gonfiore delle gambe, la cellulite, le varici o le emorroidi.

Una cattiva circolazione può portare all’accumulo di tossine nel nostro corpo, spesso aggravato da uno stile di vita non ideale. Queste tossine sono una delle cause della ritenzione idrica e dell’indesiderato effetto “pelle a buccia d’arancia”. FLUICIR FIALE interviene per supportare il sistema circolatorio, grazie ai suoi ingredienti principali: uva rossa, mirtillo e limone. Ogni fiala lavora per:

– Alleggerire le gambe, riducendo stanchezza e gonfiore

– Mobilitare i grassi nelle zone periferiche del corpo

– Diminuire il volume nella zona inferiore, per una silhouette più snella

Ma esaminiamo più da vicino i benefici dei suoi componenti:

– UVA ROSSA: Con le sue proprietà venotoniche e vasoprotettrici, attiva la circolazione e migliora il ritorno venoso, alleviando pesantezza e formicolio delle gambe e riducendo la visibilità della cellulite. Non solo, aiuta a ridurre il livello dei lipidi nel sangue e agisce come anticoagulante migliorando la fluidità del sangue, oltre ad essere un potente antiossidante.

– MIRTILLO: Rinomato per aumentare la resistenza dei capillari e migliorare la permeabilità vascolare, questo frutto agisce anche come vasoprotettore, anticoagulante e antiossidante.

Ricordiamo inoltre che Naturhouse offre sempre consulenze nutrizionali gratuite, per guidarvi al meglio nella scelta dei prodotti più adatti alle vostre esigenze personali. ti aspettiamo presso il nostro punto vendita a San Marino, Borgo Maggiore, Via L. Cibrario 25. Non esitare a contattarci per qualsiasi informazione al numero 0549 803080 o via WhatsApp al 370 3571929 e Facebook .