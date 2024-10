Piromane di Fiat Panda a Rimini: avviate indagini su incendi dolosi

RIMINI – L’attenzione si concentra su un uomo di mezza età, presumibilmente residente nelle vicinanze, come possibile autore degli incendi che hanno colpito le Fiat Panda nel centro storico di Rimini. Negli ultimi giorni, cinque automobili sono state devastate dalle fiamme, inizialmente classificate come incidenti casuali. Tuttavia, l’emergere di ulteriori episodi ha spinto la Procura della Repubblica ad aprire un’indagine formale per incendi dolosi.

Le forze dell’ordine, tra cui la Squadra mobile e la Scientifica, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare il responsabile. Gli agenti si stanno adoperando per mettere insieme i vari eventi e trovare un legame tra gli incendi. La comunità locale è in apprensione mentre le indagini proseguono.