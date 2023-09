Pistoiese 2-1 Victor San Marino. La Pistoiese rimonta il vantaggio di Lattarulo: al Melani è 2-1 per i padroni di casa

La Pistoiese rimonta il vantaggio di Lattarulo: al Melani è 2-1 per i padroni di casa

2° Giornata di Serie D Girone D 2023-2024

Pistoiese 2-1 Victor San Marino

Pistoiese (4-3-3)

Ricco; Goffredi (25’st Pertica), Salto, Davì, Chrysovergis; Tanasa, Oubakent (38’st Di Mino), Costa; Piscitella (21’st Diodato), Marquez (25’st La Monica), Ferrandino (25’st Silvestro)

A disposizione: Valentini, Chiesa, Beconcini, Nardella

Allenatore: Luigi Consonni

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Lombardi, De Queiroz (13’st De Santis), Onofri; Bertolotti, Lattarulo, Sami (7’st Haruna), Lazzari (7’st Carlini), Tommaso Benvenuti (39’st Giacomo Benvenuti); Arlotti, D’Este (16’st Manara)

A disposizione: Bartolini, Tosi, Sollaku, Gerboni

Allenatore: Stefano Cassani

Arbitro: Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo

Assistenti: Andrea Lattarulo (sezione di Treviglio) – Lorenzo Jacopo Cattaneo (sezione di Bergamo)

Ammoniti: 25’pt Sami (V), 35’pt Salto (P), 3’st Marquez (P), 9’st Lattarulo (V), 38’st Pertica (P), 49’st Carlini (V)

Marcatori: 8’pt Lattarulo, 11’pt rig. Marquez, 33’pt Salto

STADIO ‘MARCELLO MELANI’ (Pistoia) – Seconda partita in cinque giorni per la Victor San Marino, che affronta la sua prima trasferta in campionato contro una Pistoiese che viene dalla sconfitta nel debutto contro il Ravenna. Al Marcello Melani la Victor la sblocca dopo 8’ con Isaia Lattarulo che prende il tempo a tutti e sul calcio d’angolo perfetto di Sami stacca di testa, battendo Ricco.

Ma succede tutto nel giro di 120’’ con Sami che atterra Costa in area e per l’arbitro è rigore: dagli undici metri l’ex attaccante del Sestri Levante Facundo Marquez non sbaglia. Ancora Pistoiese al 18’ con il cross dalla destra e il colpo di testa di Davì che viene bloccato da Pazzini. Altra occasione per la formazione in completo arancione con Piscitella che aggancia al volo e si accentra, il suo destro colpisce il palo e poi sbatte sulle gambe di Marquez che manda fuori da due passi, ma nel frattempo si era alzata la bandiera del fuorigioco dell’assistente. Dopo numerosi tentavi la Pistoiese trova il gol del sorpasso al 33’, sponda di Davì per il colpo di testa ravvicinato di Damian Salto che segna il 2-1. Al 45’ si rivede la Victor San Marino ancora su calcio d’angolo, questa volta ci prova De Queiroz che spedisce alto sopra la traversa.

Nel secondo tempo i padroni di casa abbassano i giri del motore e gestiscono il risultato. La Victor ci prova cambiando le carte in tavola con l’ingresso di nuovi innesti e la prima azione della ripresa si registra solo al 24’ con il neoentrato Carlini che in area calcia di destro, impegnando Ricco che si allunga per deviare in corner. I ragazzi di Consonni continuano a gestire il risultato fino al triplice fischio che arriva dopo cinque minuti di recupero. La Victor San Marino affronterà domenica 24 settembre il Lentigione nella terza partita del Girone D.