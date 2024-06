Più di 9000 furti denunciati negli ultimi 12 mesi a Rimini e provincia, insieme a numerosi casi di violenza domestica

Il Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ha presentato un bilancio dell’attività svolta dal maggio 2023 all’aprile 2024 in occasione del 210esimo anniversario della fondazione dell’Arma. Durante questo periodo sono state ricevute 16.365 denunce, principalmente per furti e rapine. Nel primo quadrimestre del 2024 sono state arrestate 451 persone e denunciate 2698, dati in linea con l’anno precedente. L’Arma ha intensificato i servizi di controllo del territorio durante il periodo estivo, con particolare attenzione ai centri turistici di Rimini e Riccione. Sono stati effettuati quasi 20.000 pattugliamenti, controllate più di 72.000 persone e oltre 53.000 mezzi. Nell’ambito del contrasto allo spaccio e traffico di droga, sono state arrestate 66 persone e sequestrati più di 18 kg di stupefacenti. Sono stati denunciati anche casi di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenze sessuali e infrazioni al codice della strada, con più di 3.000 contravvenzioni comminate dalle pattuglie dedicate alla sicurezza stradale.