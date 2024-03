Pneumatico si stacca e colpisce auto su A1: grave una donna

Ha sfondato il parabrezza della sua vettura

Lo pneumatico si è staccato da un’auto, che stava percorrendo l’A1 in carreggiata Nord all’altezza del km 598, tra Colleferro e Anagni, e dopo aver colpito diverse auto, ha sfondato il parabrezza di una vettura su cui viaggiava una 56enne. Al momento la donna si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’incidente è avvenuto ieri sera. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

La dinamica dell’incidente

L’auto da cui si è staccato il pneumatico stava percorrendo la carreggiata nord. La gomma ha prima colpito un’auto in carreggiata sud, poi è di nuovo rimbalzata sulla carreggiata nord dove ha preso un’altra auto e, infine, ha travolto la donna.

AdnKronos