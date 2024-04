POGGIO TORRIANA. ELEZIONI COMUNALI: PRESENTATA LA LISTA CIVICA TERRITORIO E IDENTITA’.

La lista civica ‘Territorio e Identità”, guidata dalla candidata a sindaco Francesca Macchitella, si è presentata con una iniziativa aperta ieri mattina, domenica 21 aprile, in piazza Camerano nel centro dello storico Borgo.

“Buona la partecipazione, l’interesse della gente e gli apprezzamenti ricevuti che ci danno forza e coraggio. Continueremo ad organizzare occasioni di confronto pubblico” commenta soddisfatta Francesca Macchitella.

“È stato un incontro utile per mettere in fila idee e per presentarsi ai cittadini, spiegando il valore della nostra lista con l’ape come simbolo. Abbiamo sviluppato un lavoro di sintesi – dichiara Francesca Macchitella – sui temi che per noi sono fondamentali: poche cose, ma chiare e sostenibili! Lavoriamo e ci impegniamo tutti per una Poggio Torriana che guarda al futuro: trasposto pubblico più efficiente per uscire dall’isolamento delle frazioni, competenze solide di chi amministra, cura a 360 gradi del territorio, visione poetica dei luoghi, manutenzione del patrimonio pubblico, più attenzione e ascolto ai giovani ed alle persone fragili, maggiore spinta su eventi e cultura, offerta più varia di sport per tutti, rilancio del turismo e dei servizi.

Sono pronta a partire -conclude la candidata a sindaco – con un gruppo che mette assieme persone di diverse età, provenienti da differenti esperienze professionali che conoscono e amano il territorio di Poggio Torriana e della Valmarecchia. Ribadiamo la nostra connotazione civica, volendo per questo essere una realtà diversa dagli opposti schieramenti che si presentano agli elettori con i partiti alle spalle. Noi no”.

LA LISTA TERRITORIO E IDENTITA’

Francesca Macchitella

(candidato a sindaco)

Claudio Cerquetti

Jonas Chierighini

Francesca D’amico

Alessia Di Rago

Mohamed Kassi

Claudio Petrosillo

Angelo Murgante

Guendalina Salvigni

Elena Sama

Elena Santolini

Andrea Turci