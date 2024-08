Polemica al concerto di Antonello Venditti a Barletta. Reazioni Indignate e richieste di sanzioni e Daspo per l’artista romano

Durante un concerto tenutosi a Barletta, Antonello Venditti, noto cantautore italiano, è finito al centro di una controversia che ha suscitato forti reazioni sia dal pubblico presente sia dal mondo politico. L’episodio incriminato riguarda un presunto atteggiamento offensivo e insensibile tenuto dal cantante nei confronti di una ragazza con disabilità, un comportamento che ha provocato immediato dissenso tra gli spettatori.

Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia, ha espresso il suo sdegno con parole dure, definendo “rivoltanti” le parole e gli atteggiamenti di Venditti durante l’evento. Secondo Ambrosi, le scuse successive offerte dall’artista non solo sarebbero tardive, ma intrise di un protagonismo e vittimismo che avrebbero ulteriormente peggiorato la situazione.

La deputata ha inoltre lanciato una proposta provocatoria, suggerendo l’introduzione di un “Daspo” (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) non solo per i tifosi violenti, ma anche per artisti che si rendono protagonisti di atti di “violenza psicologica, inciviltà e insensibilità”. Tale misura, secondo Ambrosi, potrebbe fungere da deterrente contro comportamenti simili in futuro.