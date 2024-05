POLISPORTIVA SAN MARINO PESI: Finali italiane di pesistica 26 maggio a Roma – Bollini Giovanni 3 medaglie di Bronzo alle Finali Italiane di Pesistica.

Alle Finali Italiane di Pesistica Under 17, presso il centro la Cecchignola a Roma svolte domenica 26 maggio,l’atleta Bollini Giovanni con la Polisportiva San Marino Pesi ha conquistato 3 medaglie di bronzo: strappo, slancio e sul totale chilogrammi sollevati.

L’atleta e il tecnico Guidi Stefano già sapevano che sarebbe stata una gara difficile, poiché dai risultati rilevati dalle qualifiche regionali, tutti i cinque finalisti compreso Bollini , erano in disputa con un margine di 1 kg di differenza tra ognuno di loro per conquistare il podio.

L’atleta sammarinese nello strappo solleva 94 kg in seconda prova e raggiunge un nuovo record personale; purtroppo nella terza prova per pochissimo non vengono convalidati i 96kg.

Nello slancio, in prima prova con 116 kg Bollini non è riuscito ad incastrare la spinta e solo in seconda prova , ripetendo gli stessi kg, viene confermata l’alzata e si posiziona provvisoriamente al 3° posto sul podio . Con la terza prova si valuta la possibilità di ribaltare il risultato e puntare alla conquista del 1° posto sul podio poiché i suoi avversari avevano già portando a termine le prove a disposizione, e pertanto la strategia da adottare è alzare 122 kg. Con tutto l’intento, la forza e la grinta possibile è riuscito a portare il bilanciere sulle spalle pronto per la spinta, ma per pochissimo non è riuscito ad incastrarlo e completare questa ultima prova di slancio .

Anche quest’ anno la Polisportiva San Marino Pesi, grazie all’ atleta Bollini Giovanni e il tecnico Guidi Stefano, ha vinto tre medaglie del podio alle Finali Italiane Under 17 : ogni gara è un crescere di consapevolezza e forza di continuare a puntare sempre più in alto.

Nel 2025 Bollini Giovanni cambia categoria di gara e passerà dagli Under 17 agli Juniores.