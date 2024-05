POLISPORTIVA SAN MARINO PESI –  ULTIMO TURNO DI QUALIFICHE E IMPORTANTI PODI

Terzo turno di qualifiche regionale 4-5 Maggio, presso il centro sportivo Fausto Gresini di Imola per gli atleti della Polisportiva San Marino Pesi : cinque gli atleti che hanno partecipato a questa competizione, valevole per le finali italiane.

Giacomone Maria Belen é la prima atleta sammarinese a prendere parte alla competizione nella giornata di sabato 4 maggio, nella categoria fino 45 kg, sollevando 48 kg nello strappo, e 64 kg nello slancio, conquistando un primo posto .

Nella giornata di domenica 5 maggio hanno gareggiato i più giovani della squadra : preagonisti, Under 15 e Under 17.

Nei preagonisti fà il suo esordio, con la sua prima gara di pesistica, Muccioli Greta, classe 2015, e sale in pedana dimostrando di essere all’altezza delle sue avversarie, sollevando 6 kg nello strappo e 9 kg nello slancio, e manifesta tutta la sua grinta e concentrazione per affrontare questa sua prima competizione di pesistica.

Muccioli Davide, anno 2013, per lui la 3° gara dall’inizio della sua preparazione, e conquista due record personali, sollevando 25 kg nello strappo e nello slancio 33 kg, con un totale di 58 kg e si aggiudica il 1° posto sul podio.

Negli Under 15 gareggia l’atleta Bugli Mattia, categoria 55 kg, conquista il 1°posto, pur con qualche problema muscolare, solleva 35 kg nello strappo e 38 kg di slancio , sbagliato i 43 kg in 3° prova, e con un totale di 70 kg conquistando il suo nuovo record personale.

L’ultimo atleta a salire in pedana è Bollini Giovanni, Under 17, e solleva 92 Kg nello strappo e 120 kg nello slancio, con nuovo record sul totale di 212 kg, conquista il 1° posto con la medaglia d’oro. Il tecnico Guidi Stefano, che segue gli atleti nella loro preparazione, è molto orgoglioso dei risultati raggiunti, come il presidente Toccaceli Rossano. Prossima gara a calendario sono le Finali Under 17, dove l’atleta Bollini si sta preparando per disputare questa gara a Roma presso il centro militare la Cecchignola il 25/26 maggio.