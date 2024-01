Politica a San Marino. “Effetto Domino” … di un affezionato lettore

“Effetto Domino”

Caro Direttore,

la scelta intrapresa da PSD – Libera – PS ha già innescato un effetto domino.

Mi consenta di andare in ordine:

– La DC ha palesemente calato la cresta e dopo aver detto ai frustolini che avrebbe corso da sola adesso cerca disperatamente alleati per fare una coalizione per avere più chances al fine di ottenere il mandato post voto, anche se si può vedere come una scappatoia l’eventuale accordo in coalizione anche con la nuova forza di sinistra PSD – Libera – PS.

– Gli spin doctor DC hanno già individuato lo schema, oltre quello dell’intesa con la sinistra: PDCS – AR – MOTUS. Mancini & Bronzetti non vedevano l’ora di essere ripescati dal circuito di veti personali mentre MOTUS opportunamente prende tempo per valutare lo scenario.

– Gli spin doctor DC temono che MOTUS prenda tempo perchè attratta dalla coalizione di Pedini Amati e Ciacci ed allora qualcuno pensa ad un recupero bidirezionale: Rete e addirittura a Repubblica Futura. Facendo così contenti tutti per la Direzione di lunedì prossimo, tranne che gli elettori.

– Se con Rete, in nome di tante battaglie comuni, è possibile trovare una quadra anche con AR su RF l’aria è un po’ diversa e forse quasi impossibile. Difficile ipotizzare che AR, almeno nella sua parte che conta, possa avallare questa strada. Sempre che i fratelli Berti e Rossano Fabbri non abbiano cambiato idea su quanto successo in questi anni, ad esempio, in materia di giustizia e su Banca CIS. Le vie del Signore, si sa, sono infinite.

– Più facile per RF invece digerire AR. Erano talmente fuori gioco che non gli par vero avere una strada o forse due. Nel loro caso basterà cancellare dalla rete i comunicati contro Mancini & co. e calmare il vignettista ufficiale del Movimento intimandogli di non attaccare AR almeno per un po’.

– Rete che alle prossime elezioni correrà da sola potrebbe anche fare tante valutazioni politiche che, però, potrebbero rivelarsi superate dell’esito elettorale dopo una rovinosa legislatura da protagonista.

– Libera – PS – PSD hanno creato un effetto domino. Resta da vedere come si evolverà la situazione, ma inizialmente sembra che la soluzione più diretta e meno problematica per tutti sia ampliare la coalizione di governo includendo Libera. Questa nuova coalizione di sinistra potrebbe, in alternativa, volgere lo sguardo verso la sinistra e creare un’alleanza o con Rete o con Demos, insieme sono incompatibili, o verso il centro con Motus. Un’altra opzione potrebbe essere unire entrambe le soluzioni, considerando che la coalizione Libera – PS – PSD ora gioca un ruolo centrale nell’ambito politico.

Cordiali saluti

Un affezionato lettore