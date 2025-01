Polizia Locale Cervia consuntivo attività anno 2024

Dichiarazione del Vicesindaco Assessore alla Sicurezza Gianni Grandu

“Come ogni anno in occasione di San Sebastiano, il patrono delle Polizie Locali, cogliamo l’occasione per comunicare i dati dell’attività dell’anno appena trascorso.

Come si evince dai numeri è stato intenso l’impegno della nostra Polizia Locale.

Non dobbiamo mai dimenticarci che dietro ogni numero c’è un importante lavoro che i nostri agenti svolgono ogni giorno sul territorio per vegliare sulla sicurezza dei cittadini.

Il nostro personale dimostra ogni giorno ed in ogni circostanza, uno spiccato senso del dovere e capacità operative, unite ad una sensibilità che permette loro di operare al meglio anche in situazioni particolarmente delicate.

Per quanto riguarda la politica sulla sicurezza abbiamo istituito un tavolo tecnico dove è emersa la volontà comune, sia di tutte le forze politiche che delle realtà associative, di lavorare in sinergia per valutare e risolvere i problemi. Per il 2025 stiamo pianificando le azioni di prevenzione e controllo del territorio, facendo anche tesoro delle esperienze maturate. Ci sarà un implemento del personale della Polizia locale e predisporremo azioni per garantire la sicurezza pubblica e la legalità, potenziando la sorveglianza nelle zone di criticità, concertando le operazioni con la Prefettura e tutte le Forze dell’ordine.”

Cervia, 20 gennaio 2025