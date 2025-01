POLIZIA PENITENZIARIA. CONCORSO PER 3.246 ALLIEVI AGENTI. MORRONE (LEGA): OTTIMA NOTIZIA

Roma, 15 gen. “Ottima notizia dal ministero della Giustizia. Da pochi giorni è stato indetto un bando di concorso per il reclutamento di 3.246 allievi agenti nel Corpo di Polizia penitenziaria: 1.947 posti sono riservati ai volontari in ferma iniziale o prefissata delle Forze armate e 1.299 aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti necessari. Colgo l’occasione per ricordare ancora una volta l’opera indispensabile di questi servitori dello Stato a tutela del Paese e della legalità e per ringraziarli per il senso di responsabilità con cui svolgono questa difficile e complessa attività all’interno delle carceri”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.