Porte aperte in 39 case museo dell’Emilia Romagna. Appuntamento il 6 e 7 aprile per le Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri

In arrivo l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria che quest’anno, per la sua terza edizione, vede coinvolte oltre 130 strutture in tutta Italia

Bologna, 4 aprile 2024 – Sono ben 39 le case museo dell’Emilia Romagna che prendono parte alla terza edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri. Promosse in tutta Italia nel fine settimana del 6 e 7 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, quest’anno sono dedicate al tema “Memorie in viaggio”.

Due giorni in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Hanno potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Fino al 5 aprile sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi.

Ecco tutte le case della regione che aderiscono all’iniziativa. In provincia di Rimini sono la Casa Museo Leo Amici a Lago di Monte Colombo, la Casa dei Mandorli di Tonino Guerra a Pennabilli, la Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria Igea Marina, la Casa studio Giulio Turci “Un nido di passeri” a Santarcangelo di Romagna.

Per il ravennate il Museo Francesco Baracca e Casa Rossini, entrambe a Lugo; Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna, la Casa Museo Paolo Liverani, Casa Museo Guerrino Tramonti, Museo Carlo Zauli tutti a Faenza; la Casa Museo Olindo Guerrini di Sant’Alberto, il Museo Pietro Mascagni di Bagnara di Romagna, Casa Museo Vincenzo Monti a Ravenna.

Bologna è presente con Studio Andrea Bersani, Palazzo Boncompagni, Casa museo Gilbert Kruft, Palazzo Sampieri, Casa Museo Renzo Savini e Atelier Tullio Vietri, mentre in provincia ecco Palazzo Comelli a Camugnano, Villa Griffone – Casa Marconi a Pontecchio Marconi (Sasso Marconi), Palazzo Rosso – Dimora di Carlo Alberto Pizzardi a Bentivoglio, Rocca di Dozza a Dozza, Palazzo Tozzoni a Imola.

In provincia di Forlì Cesena apriranno le porte Casa Artusi e Casa Bertozzi a Forlimpopoli, il Museo Casadei a Savignano sul Rubicone, la Casa dell’Upupa – Casa Studio Ilario Fioravanti a Sorrivoli di Roncofreddo, Casa Moretti a Cesenatico, il Museo Casa Pascoli a San Mauro Pascoli, il Museo Civico Don Giovanni Verità a Modigliana.

E ancora il parmense con il Museo di Casa Barezzi a Busseto, il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, Fondazione Mario Lanfranchi a Santa Maria del Piano (Lesignano Bagni), il Museo Renata Tebaldi a Busseto e la Casa Natale di Giuseppe Verdi a Roncole Verdi (Busseto). Infine la Casa Museo Luciano Pavarotti di Modena e, in provincia, Casa Museo Covili a Pavullo nel Frignano e la Casa del Pittore Archivio Carlo Tassi a Bondeno in provincia di Ferrara.

«Oltre a promuovere i due giorni di aperture congiunte – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – abbiamo invitato ogni casa a dedicare un itinerario, un approfondimento o un incontro al tema delle ‘Memorie in viaggio’. Sarà un’occasione, nell’anno del VII centenario della morte di Marco Polo, grande viaggiatore in Cina nel Medioevo e narratore della sua esperienza nel Milione scritto da Rustichello da Pisa, per focalizzare tutti insieme l’attenzione su un argomento di grande fascino che accumuna molti grandi del passato che, proprio per i loro ruoli, hanno spesso attraversato varie parti del mondo».

«Molte case proporranno anche visite guidate e/o strumenti di accoglienza – aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – secondo una formula che ha riscosso già lo scorso anno, dove sperimentata, grande successo. La terza edizione delle Giornate ha la partecipazione di oltre 130 case, distribuite in 17 regioni. Un patrimonio importante che, con tenacia, la nostra Associazione mette in evidenza per offrire nuove occasioni al turista del terzo millennio, sempre in cerca di nuove emozioni, lontane dai grandi circuiti. I visitatori della nostra rete, come è stato osservato, non sono gli stessi che frequentano le pinacoteche: chi visita le Case della Memoria si sente un ospite chiamato a “riabitare”, perché è come se si trovasse a casa propria. È dunque importante, anche da parte delle istituzioni, porre attenzione a questo patrimonio, fatto da ambienti di vita di “quotidiana”, che conservano intatto il fascino di chi li ha abitati e con un valore aggiunto: la partecipazione attiva».

A seguire l’elenco delle case aderenti per la regione Emilia Romagna:

Casa Museo Leo Amici – Lago di Monte Colombo, Montescudo Monte Colombo (RN) Telefono: 3662976864

Email: info@fondazioneleoamici.org

– Attività proposte: Visione del filmato nella Casa Museo relativo alla vita dell’illustre, omaggio gratuito di materiale inerente ed inoltre visita guidata a: pannelli iconografici dei momenti principali della vita dell’illustre situati nell’adiacenze della Casa Museo, trattasi di sculture in bassorilievo in bronzo di alto valore artistico ed inoltre visita guidata all’attiguo Museo Leo Amici contenente testimonianze e ulteriore produzione audio video sulla vita del personaggio. Proiezione dell’opera teatrale “Accadde ad Allumiere” – Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì

Casa Artusi – Forlimpopoli (FC)

Telefono: 0543743138

Email: info@casartusi.it

– Attività proposte: Visita guidata della struttura

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Museo Francesco Baracca – Lugo (RA)

Telefono: 0545299105

Email: museobaracca@comune.lugo.ra.it

– Attività proposte: visite guidate gratuite nel pomeriggio in entrambe le giornate. Orari di apertura: 10:00- 12:00 / 16:00 – 18:30

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Museo di Casa Barezzi – Busseto (PR)

Telefono: 054292487

Email: info@bussetolive.com

– Attività proposte:

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Studio Andrea Bersani – Bologna

Telefono: 3495372456

Email: gianfranceschidaniela@gmail.com

– Attività proposte: visita guidata gratuita allo Studio Andrea Bersani

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Si

Mario Bertozzi – Forlimpopoli (FC)

Telefono: +393356214622

Email: rodolfo.bertozzi@libero.it

– Attività proposte:

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì

Palazzo Boncompagni – Bologna

Telefono: 051226889

Email: info@palazzoboncompagni.it

– Attività proposte: Durante le Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi Illustri, Palazzo Boncompagni ospita la mostra “Mimmo Paladino nel Palazzo del Papa” a cura di Silvia Evangelisti.

L’ingresso, ridotto per tutti a 9 euro, comprende una visita guidata dalla durata di 45 minuti alla mostra che si sviluppa all’interno delle bellissime sale del Palazzo, come la Sala delle Udienze Papali e la loggia che conduce alla scala del Vignola.

Gli ingressi sono previsti ogni ora nei seguenti slot orari: 10.00-11.00-12.00 e 15.30-16.30-17.30. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata direttamente dal sito: www.palazzoboncompagni.it “Mimmo Paladino nel Palazzo del Papa” a cura di Silvia Evangelisti

Dopo Michelangelo Pistoletto, Marino Marini ed Aldo Mondino, a Palazzo Boncompagni ancora una volta una mostra che vede un grande artista contemporaneo esporre le sue opere negli splendidi spazi cinquecenteschi del Palazzo che fu la dimora di Papa Gregorio XIII.

La mostra celebra il 50esimo anniversario di Arte Fiera con Mimmo Paladino, artista di fama internazionale, torna a Bologna, città che ha sempre amato in modo particolare e con la quale ha avuto stretti legami, dalla fraterna amicizia con Lucio Dalla alla Laurea ad Honorem attribuitagli nel 2020 dall’Università Alma Mater. Artista a tutto tondo, Paladino si è misurato con successo con molteplici linguaggi creativi, dalla pittura e scultura, dalla scrittura alla scenografia teatrale e alla regia cinematografica, portando in ogni ambito la sua particolare poetica. La mostra presenterà una ventina di importanti opere, dipinti e sculture di grandi dimensioni significative della poetica dell’artista, a documentare la sua ricerca negli ultimi vent’anni. – Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: No

Casa Museo Secondo Casadei – Savignano sul Rubicone (FC)

Telefono: 0541945259

Email: info@casadeisonora.it

– Attività proposte: Visita guidata gratuita che dura circa 1 ora SOLO DOMENICA 7 APRILE – Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Si – Serie cartoline della tradizione romagnola

– Visita gratuita: Sì

Palazzo Comelli – Fraz. Bargi, Camugnano (BO)

Telefono: 3333561223

Email: info@palazzocomelli.com

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì – Biglietto di ingresso € 8,00

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Casa Museo Covili – Pavullo nel Frignano (MO)

Telefono: +393931010101 / +393931010102

Email: nessunamail@coviliarte.com

– Attività proposte: ingresso e visita guidata in piccolo gruppo aggregato alla Casa Museo Covili Sabato 6 Aprile 2024 > Mattina Ore 10:00 / Pomeriggio Ore 16:00

Domenica 7 Aprile 2024 > Mattina Ore 10:00 / Pomeriggio Ore 16:00

Previa richiesta di prenotazione, è possibile immergersi nei capolavori di Gino Covili, accompagnati da un membro della famiglia, scoprire gli ambienti vissuti e partecipare alla narrazione delle opere con aneddoti di vita ed esperienze personali uniche per meglio interpretare la potenza artistica del Van Gogh italiano. La quota comprende: ingresso alla Casa Museo Covili con visita guidata in piccolo gruppo aggregato e/o da noi composto nel percorso espositivo emozionale di oltre 120 capolavori d’arte dal 1950 al 2005 Disponibilità: posti limitati – bookshop: aperto 10/15 minuti prima – persone: minimo 8 massimo 12 partecipanti circa

Durata: 120/150 minuti – lingua: italiano

Note: visitabile anche l’esposizione mensile temporanea “Onlyone by Collezionididee” dedicata al collezionismo di Gino Covili, in mostra presso il bookshop & showroom di Casa Museo Covili. Per l’occasione sarà presentata un’icona d’artista di Roberto Covili dedicata alle “Memorie in Viaggio” per “Appunti di Vita & Visioni Creative”; la sala d’accoglienza di ospiterà un’opera in tema e l’itinerario della visita guidata si soffermerà su qualche aneddoto e approfondimento riguardo al tema “Memorie in Viaggio” selezionati ed estrapolati dall’Archivio Gino Covili.

– Ingresso gratuito: No – Non sono previste riduzioni

– Ingresso ridotto: No – Ticket: 25€ (Ingresso e Visita Guidata)

– Omaggi e attività specifiche: No – Ingresso possibile sono con Visita Guidata

– Visita gratuita: No – Ticket: 25€ (Ingresso e Visita Guidata)

Rocca di Dozza – Dozza (BO)

Telefono: 0542 678240

Email: rocca@comune.dozza.bo.it

– Attività proposte: – Sabato 6 aprile 2024 visita guidata alle ore 16: € 7,50 a persona e gratuito fino ai 13 anni compiuti (massimo 25 partecipanti); Domenica 7 aprile 2024 visita guidata alle ore 11: € 7,50 a persona e gratuito fino ai 13 anni compiuti (massimo 25 partecipanti).

– Ingresso gratuito: No – Gratuito under 18

– Ingresso ridotto: No – € 7,50

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Casa dell’Upupa- Casa Studio Ilario Fioravanti – Sorrivoli di Roncofreddo (FC)

Telefono: 3343651256

Email: ilario.fioravanti@gmail.com

– Attività proposte: Apertura di una nuova stanza, inedita al pubblico fino ad oggi, con relativa visita al giardino botanico e artistico che la circonda.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì

Casa Museo Ettore Guatelli – Ozzano Taro, Collecchio (PR)

Telefono: 350 1287867

Email: info@museoguatelli.it

– Attività proposte: Il 6 e 7 aprile il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro (Pr) aderisce alle Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi Illustri. I visitatori potranno scoprire la Casa-Museo di Ettore Guatelli.

– Ingresso gratuito: No – Bambini e ragazzi dai 11 ai 18 anni Gruppi scolastici e gruppi min.15 persone Over 65 Studenti universitari con tesserino fino ai 25 anni Convenzioni (Coop Alleanza 3.0; UISP, FAI) Residenti Comuni di Collecchio, Fornovo Taro, Sala Baganza e Parma Visitatori “a emissioni 0” (in bicicletta, pellegrini, escursionisti a piedi, gruppi trekking…)

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì – Soci Associazione Amici di Ettore Guatelli e del Museo Disabili e un loro accompagnatore Soci ICOM, SIMBDEA Giornalisti con tesserino Bambini fino a 10 anni (esclusa gita scolastica)

Casa dei Mandorli di Tonino Guerra- Pennabilli (RN)

Telefono: 0541928846

Email: prenotazioni.atg@gmail.com

– Attività proposte: Visita guidata alla Casa dei Mandorli e al Giardino dell’abitazione dove visse il Poeta Tonino Guerra

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa Museo Olindo Guerrini – Sant’Alberto (RA)

Telefono: 0544259805

Email: biblio.salberto@comune.ravenna.it

– Attività proposte: Visita guidata a cura dell’Associazione Amici di Olindo Guerrini dalle 15.00 alle 16.00. Nell’occasione sarà possibile vistare la mostra di Rosetta Berardi “Dietro il Volto L’universale misero del velo” , un viaggio attraverso la narrazione del velo a cura degli Amici di Guerrini e dell’Ufficio Decentramento di Sant’Alberto. La biblioteca O. Guerrini è aperta per il prestito librario nella giornata del 6 aprile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 con vetrine speciali dedicati al viaggio. – Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa museo Gilbert Kruft – Bologna

Telefono: 3312043598

Email: sandra.zanotti41@hotmail.com

– Attività proposte: visita guidata

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Fondazione Mario Lanfranchi – S. Maria del Piano, Lesignano Bagni (PR)

Telefono: 3391667852

Email: info@fondazionemariolanfranchi.it

– Attività proposte: Visita dedicata con letture di brani dal libro Mario Lanfranchi, un regista per tutte le stagioni

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì – singolo prezzo intero € 10, coppia ridotto € 15

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Casa Museo Paolo Liverani – Faenza (RA)

Telefono: 3466506602

Email: marisa.bordini@hotmail.it

– Attività proposte: visita guidata

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Villa Griffone – Casa Marconi – Pontecchio Marconi, Sasso Marconi (BO)

Telefono: 051846121

Email: info@fgm.it

– Attività proposte: Visita guidata con accoglienza nel parco di Villa Griffone, tappa fondamentale nella celebre soffitta-laboratorio del giovane inventore, filmato sui salvataggi marittimi e breve dimostrazione di apparati in funzione in un percorso che tocca elettromagnetismo, radiotelegrafia e radiofonia. – Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì – tariffa ridotta 6 euro

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Museo Pietro Mascagni – Bagnara di Romagna (RA)

Telefono: 3517898031

Email: museomascagni.bagnara@gmail.com

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No – Offerta libera

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì – Offerta libera

Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna – Faenza (RA) Telefono: 054626493

Email: drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

– Attività proposte: Visita guidata sabato 6 aprile ore 16,30

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì Sabato 6 aprile a pagamento – domenica 7 aprile gratuito; Sabato 6 aprile, ridotto 18- 25 anni (2 Euro); sempre gratuito sino 18 anni e altre gratuità previste MIC

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: No

Casa Museo Vincenzo Monti – Alfonsine (RA)

Telefono: 0545299149

Email: casamonti@atlantide.net

– Attività proposte: Apertura pomeridiana per visite dei nuovi allestimenti appena inaugurati: la casa museo diventa luogo di una narrazione che racconta non solo dell’uomo, ma del poeta e del suo tempo. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto di valorizzazione messo in atto dalla direzione museale e dall’Amministrazione comunale, in sinergia con il rinnovato Comitato montiano, per promuovere la figura del «principe del Neoclassicismo».

– Ingresso gratuito: Sì. è prevista l’apertura (straordinaria) solo per SABATO 6 APRILE al pomeriggio. – Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa Moretti – Cesenatico (FC)

Telefono: 0547.79205

Email: infomusei@comune.cesenatico.fc.it

– Attività proposte: Piccola esposizione di documenti bibliografici e documentari sui viaggi di Marino Moretti

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì

La Casa Rossa di Alfredo Panzini – Bellaria Igea (RN)

Telefono: 0541.343889

Email: didatticabellaria@atlantide.net

– Attività proposte: Visita guidata tematica “Alfredo Panzini, un intellettuale contro corrente”. Un percorso alla scoperta della casa rossa, intimo “rifugio bellariese”, con letture e riflessioni sul rapporto tra letteratura e giornalismo in Panzini. 6 e 7 aprile, ore 15.30. Consigliata prenotazione, Tel: 0541 343889 Mail: didatticabellaria@atlantide.net

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Visita guidata

– Visita gratuita: Sì – Sempre garantita

Museo Casa Pascoli – San Mauro Pascoli (FC)

Telefono: 0541936979

Email: parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it

– Attività proposte: Visita guidata alla casa museo e al nuovo Centro di Documentazione e Consultazione del Patrimonio pascoliano, con approfondimento sulla mostra “Illustratori pascoliani” al costo di € 5,00 a persona. Bambini fino a 6 anni gratis

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: No

Casa Museo Luciano Pavarotti – Modena

Telefono: 059460778

Email: info@casamuseolucianopavarotti.it

– Attività proposte: Sconto 10% sull’acquisto di pubblicazioni e cd

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Palazzo Rosso Dimora di Carlo Alberto Pizzardi – Bentivoglio (Bo)

Telefono: 0516643501 – 0516643592

Email: palazzorosso@comune.bentivoglio.bo.it

– Attività proposte: Alla scoperta di Palazzo Rosso e di Carlo Alberto Pizzardi tra ricordi e restauri. Sabato 6 aprile ore 10.00: visita guidata condotta dalla dott.ssa Marianna Biondi. Intervento della Restauratrice Cinzia Bucchi, impegnata nel ripristino delle pitture murali di Palazzo Rosso.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa Rossini – Lugo (RA)

Telefono: 0545299105

Email: casarossini@comune.lugo.ra.it

– Attività proposte: visite guidate gratuite al mattino in entrambe le giornate. Orari di apertura: 10:00- 12:00 / 16:00 – 18:30

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Visita gratuita: Sì

Associazione Amici Del Guercino – Palazzo Sampieri – Bologna

Telefono: 3349373082

Email: renetalonsampieri@gmail.com

– Attività proposte: Visita dell’affresco ” Ercole e Anteo”

– Breve introduzione da parte del proprietario di casa

– Registrazione di 8 minuti con tutti i dettagli dell’opera

– Ingresso ridotto: Sì

– Visita gratuita: Sì

Casa Museo Renzo Savini – Bologna

Telefono: 3492348646

Email: savinicultura@gmail.com

– Attività proposte:

– Ingresso gratuito: No – €6,00

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: No –

– Visita gratuita: Sì

Casa del Pittore Archivio Carlo Tassi – Bondeno (FE)

Telefono: 3465969483

Email: info@carlotassi.it

– Attività proposte: Visite Guidate attraverso gli ambienti e le collezioni

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Materiali informativi e promozionali

– Visita gratuita: Sì

Museo Renata Tebaldi – Busseto (PR)

Telefono: 052497870

Email: renatatebaldi.fondazionemuseo@gmail.com

– Attività proposte: master class di canto, convegni e concerti

– Ingresso gratuito: Sì – solo disabili

– Ingresso ridotto: Sì – Scuole, over 65

– Omaggi e attività specifiche: No –

– Visita gratuita: Sì – la visita durante il percorso con l’illustrazione della vita del personaggio

Palazzo Tozzoni – Imola (BO)

Telefono: 0542602609

Email: musei@comune.imola.bo.it

– Attività proposte: Domenica a palazzo 2024. Storie, curiosità e personaggi del palazzo dei conti Tozzoni – “Fingere il lusso. Un percorso sulla decorazione mimetica dal camaleonte all’Ikea”, domenica 7 aprile 2024, ore 17. Non tutto è come appare: ci sono cose che fingono con abilità mimetica di essere altro. A Palazzo Tozzoni molti oggetti sembrano ciò che non sono e a loro riserveremo attenzione per scoprire che il bisogno di fingere il lusso fa parte anche dei nostri anni.

– Ingresso gratuito: No – l’ingresso per il 6 e 7 aprile sarà ridotto a 3 euro

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Domenica 7 aprile, prima conferenza della rassegna “Domenica a palazzo”. La conferenza è gratuita.

– Visita gratuita: No

Casa Museo Guerrino Tramonti – Faenza (RA)

Telefono: +393923011196

Email: museo@tramontiguerrino.it

– Attività proposte: Il Museo Guerrino Tramonti si trova a Faenza nella casa laboratorio che l’Artista fece costruire e dove visse con la famiglia e lavorò dal 1958 al 1992, anno della sua morte Nelle 7 sale sono esposte le circa 390 opere che secondo l’Artista meglio rispecchiano il suo percorso: un’immensa varietà di forme, di colori e un sublime mondo espressivo creato da un’originale sensibilità cromatica applicata anche ai dipinti su tela e su tavola.

Sono presenti: le sculture in terracotta degli anni trenta e quaranta; i dipinti eseguiti fra il 1945 e il 1948, nel periodo veneziano, caratterizzati dall’estetica post metafisica; le opere in ceramica smaltata in

policromia, che presentano una grande intensità cromatica e una straordinaria qualità dei rivestimenti che danno vita a immagini eccezionalmente nitide e poetiche; le celebri porcellane che rendevano particolarmente orgoglioso l’Artista, opere ispirate ai materiali e alle tecniche della ceramica di Cina, Corea e Giappone, frutto delle sue ricerche alchemiche degli anni sessanta; i suoi famosi dischi decorativi, eseguiti con la tecnica dell’invetriatura a grosso spessore da lui inventata nel 1953, quando fu il Direttore della Scuola d’Arte di Castelli, che contraddistinguono il suo stile più peculiare; i dipinti ad olio del secondo periodo, astratti e materici, realizzati tra la fine degli anni sessanta il 1992, anno della sua morte. Sarà eccezionalmente aperto al pubblico il deposito pesantemente colpito, così come il museo, dall’alluvione del 17 maggio scorso, e il luogo dove le 1.800 opere circa, recuperate e salvate, sono ora custodite.

– Ingresso gratuito: No; offerta libera minima 5€

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

“Un nido di passeri” casa studio Giulio Turci – Santarcangelo di Romagna (RN)

Telefono: 3420675085 / 3395779902 / 0541.622160 (segreteria)

Email: miresaturci@libero.it

– Attività proposte: La visita si concentrerà su un carteggio di viaggio: corrispondenza, diario di viaggio di Giulio: fotografie dagli anni ’60 del Novecento, lettere ecc.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa Natale di Giuseppe Verdi Roncole Verdi, Busseto (PR)

Telefono: 0524/92487 e 0524/801331

Email: info@bussetolive.com

– Attività proposte: Ingresso ridotto a € 4,00, solo su prenotazione. Visita in autonomia con tour multimediale. Orari 9.30/13.00 (ultimo ingresso 12.30) e 14.30/18.00 (ultimo ingresso 17.30) – Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Museo Civico Don Giovanni Verità – Modigliana (FC)

Telefono: 0546 – 949515

Email: francesca.mercatali@comune.modigliana.fc.it

– Attività proposte:

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Atelier Tullio Vietri – Bologna

Telefono: 3339971992

Email: info@tulliovietri.com

– Attività proposte: mostra temporanea dedicata al tema “Memorie in viaggio”

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì, visita guidata a cura della figlia, Silvia Vietri

Museo Carlo Zauli – Faenza (Ra)

Telefono: 3338511042

Email: museocarlozauli@gmail.com

– Attività proposte: Programma di sabato 6 aprile: visita guidata con Matteo Zauli alla scoperta di alcuni luoghi inediti dell’allestimento del Museo appena riaperto. Solo sabato 6 aprile ore 10 – 13. Ingresso gratuito.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Si