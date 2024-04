Poste San Marino. 2 euro commemorativi per i 50 anni della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini

SAN MARINO, 9 aprile 2024 – Il prossimo 23 aprile 2024 la Repubblica di San Marino emetterà una moneta commemorativa da 2,00 euro fior di conio, dedicata al “50° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell’Ordinamento sammarinese”, millesimo 2024. La “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese” ha rappresentato un momento molto significativo nella vita politica e istituzionale della Repubblica di San Marino. Per la prima volta, dopo l’Arengo del 1906, sono stati sanciti con legge sovraordinata i principi della separazione dei poteri, definiti i compiti della Reggenza, del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e del potere giudiziario, confermandone la rispettiva autonomia e indipendenza. Con la Legge 8 luglio 1974 n. 59 sono stati affermati i diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini, individuando al contempo i canoni basilari posti a sostegno di una comunità libera e democratica, che fonda le sue radici in secoli di storia di indipendenza e ora proiettata verso un futuro di progresso e di pace, che la vede parte – pur piccola ma significativa – della comunità internazionale. Viene fissata in modo dettagliato la gerarchia delle fonti del diritto; viene garantito il riconoscimento a livello costituzionale dei principi enunciati nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; viene istituito il Collegio garante della costituzionalità delle norme. Al centro del dritto della moneta e? raffigurato un libro aperto che riporta la scritta “I DIRITTI DELLA PERSONA UMANA SONO INVIOLABILI”, frase tratta dall’articolo 5 della Legge 8 luglio 1974 n.59. Completano la moneta le silhouette della Statua della Liberta? e del Palazzo Pubblico e la scritta SAN MARINO, a sinistra la lettera R, identificativo della Zecca di Roma, in basso al centro l’anno 2024 e le iniziali dell’incisore Emanuele Ferretti, E.F. INC.

– Valore: euro 2,00 (due/00)

– Titolo: parte esterna: rame-nichel;

parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel – ottone

– Peso: 8,50 g

– Diametro: 25,75 mm

– Spessore: 2,20 mm

– Tiratura: 56.000 monete fior di conio

– Incisore (Dritto): Emanuele Ferretti