Poste San Marino a Veronafil, predisposto un annullo speciale

San Marino, 19 maggio 2024 – Dal 23 al 25 maggio 2024 Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica parteciperà alla 138esima edizione di Veronafil a Verona. Per l’occasione è stato predisposto un annullo postale con data 23.05.24 raffigurante la “Colonna antica”, un pilastro gotico con edicola eretto nel 1401 per portare le insegne dei Visconti di Milano, durante gli anni in cui dominarono sul veronese. Nelle nicchie dell’edicola sono scolpite le figure di Maria, San Zeno, Cristoforo e Pietro Martire.