Poste San Marino partner di MoneyGram per i trasferimenti internazionali di denaro presso gli uffici postali della Repubblica di San Marino

SERRAVALLE, San Marino, 17 febbraio 2025 — Poste San Marino SpA, società per azioni multiservizi e fornitore leader di servizi postali in tutta la Repubblica di San Marino, è lieta di annunciare la partnership con MoneyGram, società di tecnologia finanziaria che fornisce servizi di pagamento sicuri a livello globale e soluzioni per un mondo sempre più connesso. Insieme, Poste San Marino e MoneyGram offrono servizi di trasferimento internazionale di denaro presso tutti gli uffici postali della Repubblica.

I clienti di Poste San Marino potranno ora inviare e ricevere denaro facilmente, recandosi presso l’ufficio postale a loro più vicino. Questo nuovo servizio di trasferimento di denaro presso le sedi di Poste San Marino è pensato per soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo:

Copertura internazionale:invia denaro in tutto il mondo attraverso la vasta rete di MoneyGram composta da oltre 440.000 sedi in 200 paesi e territori.

Trasferimenti in tempo reale:ricevi denaro entro pochi minuti dalla conclusione di una transazione (i tempi di disponibilità dei fondi dipendono dal Paese di destinazione, dai metodi di pagamento e di ricezione e sono soggetti agli orari di apertura dell’agente o della banca, alla disponibilità del sistema e al rispetto dei requisiti normativi).

Massima comodità:accedi ai servizi in uno qualsiasi degli 11 uffici postali di Poste San Marino nella Repubblica.

Sicurezza e supporto:approfitta della piattaforma leader di prevenzione delle frodi e del supporto del servizio clienti globale dedicato di MoneyGram.

“La partnership con MoneyGram rappresenta una grande opportunità per la nostra azienda, finalizzata ad ampliare la gamma dei servizi forniti dai nostri uffici postali. Siamo entusiasti di offrire una soluzione moderna, affidabile e veloce per i trasferimenti di denaro che soddisfi le esigenze di una comunità sempre più connessa e internazionale”, ha affermato il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici.

La partnership con Poste San Marino segna l’espansione di MoneyGram nel microstato sammarinese, espandendo ulteriormente la sua vasta rete di movimento di denaro che abbraccia quasi tutti i Paesi del mondo.

“Siamo entusiasti di entrare nel mercato sammarinese in collaborazione con Poste San Marino. I residenti di questa storica Repubblica possono ora spostare denaro senza problemi attraverso l’ampia rete globale di MoneyGram, con la comoda opzione di recarsi presso l’ufficio postale locale, connettersi con i propri cari e costruire un futuro migliore”, ha affermato Richard Meredith, Responsabile del Nord Europa.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare i servizi MoneyGram presso le sedi Poste San Marino, visitare il sito www.poste.sm

A proposito di Poste San Marino

Poste San Marino è stata creata con lo scopo di garantire il servizio postale per la Repubblica di San Marino. Interamente controllata dallo Stato sammarinese, oggi Poste ha ampliato notevolmente la propria offerta, trasformandosi in un’azienda multiservizi per adattarsi alle nuove esigenze della società contemporanea. Nell’ambito di un radicale processo di diversificazione tuttora in atto, dal 2022 Poste ha creato la Divisione Filatelica e Numismatica, assorbendo tutte le attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di valori filatelici e numismatici per conto dello Stato. Nello stesso anno viene attivata anche la Divisione Servizi, che oggi ingloba molteplici attività, tra le quali la gestione di SMAC, consentendo a Poste di svolgere un ruolo fondamentale non solo nella logistica e nelle comunicazioni, ma più in generale nell’economia locale, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità sammarinese.

A proposito di MoneyGram

MoneyGram collega il mondo rendendo le transazioni di denaro attraverso i confini fluide, convenienti e sicure per tutti. Ogni anno, l’azienda serve più di 50 milioni di persone in oltre 200 Paesi e territori, transando oltre 200 miliardi di dollari all’anno. MoneyGram è presente in tutto il mondo con oltre 2.000 dipendenti in 36 Paesi, in rappresentanza di più di 75 nazionalità. Con sede a Dallas, Texas, e nota per la sua cultura aziendale forte e performante a livello globale, MoneyGram è stata nominata vincitrice del premio Top Workplaces USA per tre anni consecutivi.