Poste San Marino: un annullo speciale per i 20 anni di Attiva-Mente

SAN MARINO (23 gennaio 2024) – Attiva-Mente celebra vent’anni di attività sociale nelle tematiche legate alla disabilità, inaugurando la nuova sede organizzativa. Fondata il 30 gennaio 2004, Attiva-Mente ha da sempre lavorato con l’obiettivo di creare una comunità e un ambiente più accoglienti e accessibili per le persone con disabilità, promuovendo la consapevolezza, la comprensione e l’uguaglianza e realizzando, nel corso degli anni, numerose iniziative, campagne e progetti, sensibilizzando l’opinione pubblica per difendere, e rendere possibilmente migliore, la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

In occasione del ventesimo anniversario, Attiva-Mente inaugurerà la nuova sede organizzativa in Via Fabrizio da Montebello, 5 a Gualdicciolo, (5 febbraio, alle 15.30), un ampio locale accessibile.

Per l’occasione Poste San Marino ha realizzato uno speciale annullo postale con data 30/1/2024 che sarà presentato in occasione dell’Udienza degli Eccellentissimi Reggenti per i 20 anni di Attiva-Mente del 2 febbraio

