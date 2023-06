Poste San Marino: un francobollo per celebrare Gino Strada

Il Segretario di Stato Marco Gatti e i vertici di Poste San Marino hanno presentato l’iniziativa insieme alla moglie Simonetta Gola

La Repubblica di San Marino dedica un francobollo a Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, nell’anno in cui si celebrano i 75 anni dalla nascita. Gino Strada nasce infatti in provincia di Milano, il 21 aprile 1948.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione di Emergency, intende celebrare la storia di un uomo che ha dedicato la propria vita alla cura delle vittime della guerra ed è stata presentata oggi.

Gino Strada, dopo essersi laureato in medicina e chirurgia ed essersi specializzato in Chirurgia d’urgenza a Milano, si trasferisce negli Stati Uniti dove si occupa di trapianti di cuore e cuore-polmone presso le Università di Stanford e di Pittsburgh. Vivrà poi in Inghilterra e in Sud Africa fino a quando, nel ‘88 deciderà di applicare la sua esperienza in chirurgia di urgenza all’assistenza dei feriti di guerra lavorando con la Croce Rossa Internazionale in Pakistan, Etiopia, Tailandia, Afghanistan, Perù, Gibuti, Somalia, Bosnia. Nel 1994 fonderà Emergency per portare gratuitamente cure alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. I suoi progetti si sviluppano in tutto il mondo. Realizza ospedali e centri di assistenza in Ruanda, Iraq, Cambogia e Afghanistan dove aprirà un centro chirurgico e dove oggi Emergency gestisce 3 ospedali, pronto soccorso e un centro di maternità. Nel 2007 interviene in Sudan per realizzare il primo Centro di cardiochirurgia totalmente gratuito in Africa, denominato SALAM, “pace” ed è proprio il centro SALAM che è riprodotto con un’immagine stilizzata nel francobollo emesso dalla Repubblica di San Marino il 9 maggio. Sul francobollo anche la frase di Gino Strada “I diritti o sono di tutti o sono privilegi”, parole che rappresentano l’idea fondamentale che ha orientato la vita del medico.

Proprio la frase di Gino Strada è stata ricordata durante la presentazione odierna da Simonetta Gola, vedova del medico che ha raccontato come ritenga “storica” una dedica come quella che Poste San Marino ha voluto fare a Gino Strada. “Tenere viva la memoria di Gino Strada -ha detto- equivale a tenere vivi i suoi messaggi di pace, messaggi che possono essere riassunti con la frase presente sul francobollo presentato”.

Marco Gatti (Segretario di Stato per le Finanze): “E’ una riconoscenza importante da parte di San Marino che si contraddistingue da sempre per una attività di associazionismo forte e per un senso di solidarietà innato testimoniato anche dai recenti aiuti al popolo Ucraino in guerra, di cui abbiamo accolto alcuni cittadini sul nostro territorio. Associazionismo e solidarietà sono valori che ci legano a Gino Strada e alla sua straordinaria opera che oggi, in occasione dei 75 anni dalla sua nascita, attraverso l’emissione di questo francobollo, il nostro Paese desidera celebrare”.

Gian Luca Amici (Direttore Generale di Poste San Marino SpA): “La Repubblica di San Marino è orgogliosa di aver realizzato un francobollo per celebrare i 75 anni dalla nascita di Gino Strada e, contemporaneamente, le prestigiose opere umanitarie di Emergency. E’ un francobollo che non rappresenta direttamente l’immagine di Gino Strada ma che di fatto celebra il suo pensiero attraverso una frase emblematiche e ormai iconica. La volontà di Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica è quella di realizzare francobolli che vadano oltre la loro funzione postale e che assumano il valore di piccole opere d’arte. In questo caso il francobollo realizzato consegna alla storia un’eccellenza mondiale, quella di Gino Strada e della sua opera”.

Sergio Casadei (Presidente CdA Poste San Marino SpA): “Sono onorato di presenziare a questo momento di celebrazione dell’opera di Gino Strada e di Emergency, opera che San Marino ha voluto riconoscere con un francobollo. Mi auguro che questo francobollo abbia successo non solo fra i collezionisti”.

San Marino, 7 giugno 2023