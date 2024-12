Potenziato il servizio di continuità assistenziale in provincia di Rimini durante le festività

In occasione delle festività di fine anno e degli importanti eventi in programmazione in questo periodo nella provincia di Rimini, all’interno del servizio di Continuità Assistenziale (guardia medica) è stato potenziato in particolare il servizio di risposta telefonica dalla Centrale operativa al numero 0541 787461 – attiva tutti i giorni festivi e prefestivi e tutte le notti – per la valutazione e la gestione delle esigenze sanitarie della popolazione.

Aperti tutti i giorni ad accesso libero 5 CAU

Inoltre nei medesimi giorni e orari sono in turno medici per l’effettuazione delle visite domiciliari nel territorio provinciale e sono attivi due ambulatori prefestivi e festivi a Riccione e a Morciano ad accesso libero con i consueti orari.

Infine si ricorda che sono operativi tutti i giorni e ad accesso libero 5 CAU (Novafeltria, Bellaria e Rimini aperti dalle ore 8 alle 20; Santarcangelo e Cattolica con apertura H24).

Ausl Romagna