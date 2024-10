Precisazioni del CENTRO METEO EMILIA ROMAGNA sulle precipitazioni odierne

La situazione odierna sarà totalmente diversa a quella avuta il 18 Settembre scorso, ancor più diversa dal Maggio 2023.

Così totalmente diversi gli accumuli di pioggia attesi, molti modelli indicano meno della metà delle piogge che abbiamo avuto in quei eventi per la fascia del medio Appennino, le zone collinari.

La cosa in parte positiva e’ la durata, entro la tarda serata i fenomeni dovrebbero cessare su quasi tutta la Romagna e bolognese (parliamo dei territori più colpiti a Settembre e quindi più fragili) però 6/7 ore di piogge intense ci saranno, indicativamente tra le ore 13 e le ore 20, rovesci discontinui ma intensi che in questo frangente potrebbero portare problemi in Appennino (discorso frane e smottamenti).

Aumento della portata dei fiumi che, come già annunciato dell’allerta della Protezione Civile, potrebbero in alcuni casi arrivare alla soglia due, quella arancione.

Per la maggior parte dei modelli in media sui rilievi orientali potrebbero cadere dai 50 ai 80 mm di pioggia ma verso il crinale raggiungere i 100 mm non sarà difficile.

Da segnalare come il modello Arome, ottimo modello che abbiamo anche sul nostro sito, veda più pioggia su crinale romagnolo, speriamo sia un abbaglio.