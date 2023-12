Presentato alla Reggenza il calendario Banca di San Marino 2024, dedicato ai luoghi istituzionali della Repubblica inseriti nel Patrimonio Unesco

Dopo tanti temi trattati, dai volti ai monumenti, dal ritratto alla fotografia naturalistica, Banca di San Marino per il Calendario 2024 sceglie per la prima volta l’architettura, in un continuum che vuole perseguire la valorizzazione della comunità, del territorio e dell’identità, temi da sempre cari all’Istituto.

La pubblicazione è stata presentata oggi in Udienza agli Ecc.mi Capitani Reggenti Gaetano Troina Filippo Tamagnini, alla presenza del Segretario di Stato per l’industria Fabio Righi, da una delegazione del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale di Banca di San Marino.

Il calendario 2024, firmato da Arcangelo Gabriele Mazza, ospita una selezione fotografica dedicata ai luoghi simbolo della Repubblica: la sala del Consiglio Grande e Generale, la Sala del Consigli dei XII, la Basilica del Santo e la Sala del Trono, passando per la Seconda Torre ed altri ambienti, vedute particolari, e in alcuni casi inedite di Sale, Chiese e interni che ospitano i più importanti momenti della vita istituzionale del nostro paese.

I luoghi della storia sono stati fotografati in totale assenza di persone e colti nella purezza della loro connotazione spaziale, con l’intento di valorizzarne gli aspetti architettonici e coglierne l’essenza profonda. L’identità sammarinese, così profondamente radicata nel rapporto tra laicità e religiosità, emerge attraverso questa suggestiva sequenza di immagini realizzate con perizia tecnica da Arcangelo Gabriele Mazza, membro nonché Vicepresidente di ASFA, Associazione Sammarinese Foto Amatori, da anni partner della Banca per l’ideazione dei calendari.

“Grazie al linguaggio fotografico, il calendario annuale di Banca di San Marino entra nelle case e negli uffici di tutti, offrendo scorci e vedute inedite che ancora una volta parlano di una storia all’insegna della liberta? e della democrazia, valori in cui la nostra Banca si è sempre riconosciuta e in nome dei quali si è sempre impegnata a favore della comunità civile ed economica di San Marino“ ha ricordato Raffaele Bruni, Presidente di BSM, nel suo intervento di presentazione.

I Calendari, nei classici formati da muro e da tavolo, saranno reperibili presso tutte le filiali di Banca di San Marino dal 20 Dicembre.