PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA XXVIII^ DEL FESTIVAL ARTISTI IN PIAZZA: DAL 13 AL 16 GIUGNO 2024 A PENNABILLI (RN)

Durante la diretta trasmessa su facebook e CFR – Cosmic Fringe Radio di ieri pomeriggio, venerdì 26 aprile, è stato presentato il programma del Festival Internazionale “Artisti in Piazza” che da tutto il mondo porta nel piccolo borgo di Pennabilli (RN) più di 50 artisti di circo, teatro, musica e danza, in quattro giorni di metà giugno: da giovedì 13 a domenica 16 giugno 2024. “Questa edizione l’abbiamo dedicata alla Meraviglia” spiega il direttore artistico Enrico Partisani “La Meraviglia accende la curiosità, allontana dall’ignoranza, ci porta su sentieri che normalmente non percorriamo e di conseguenza migliora la comprensione e la conoscenza del mondo che ci circonda. Per quattro giorni all’anno, la Meraviglia arriva a Pennabilli che si trasforma: artisti, forestieri e pubblico vengono catapultati in un grande teatro a cielo aperto in cui l’arte libera nello spazio pubblico è capace di unire persone dai gusti e dalle vite molto diverse. Tale situazione insolita crea un’alchimia sociale che si nutre di condivisione e scambio: a Pennabilli durante il Festival, l’impossibile diventa possibile, il nostro asino che vola rappresenta proprio questo concetto”. PROGRAMMA Come ogni anno il Festival sarà un caleidoscopico intreccio fra teatro di strada e di figura, circo contemporaneo, danza e musica, con anteprime e debutti nazionali e la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo, alcuni per la prima volta in Europa. Qui sotto è possibile scaricare il comunicato stampa completo con descrizione degli artisti, la grafica e le fotografie.