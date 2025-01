Presidente Commissione Antimafia San Marino, Gian Nicola Berti: ”lavoriamo affinchè il Titano non venga usato come sponda per organizzazioni criminali”

“Da quando sono entrato in Commissione Antimafia, intorno dopo il 2010, ad oggi la consapevolezza è cambiata – dichiara Gian Nicola Berti, presidente Commissione Antimafia -. Oggi abbiamo un controllo del territorio che quella volta non avevamo. Siamo noi che, nel momento stesso in cui suonano i campanelli d’allarme, siamo in grado di reagire tempestivamente, di mettere dei presidi finalizzati dal fatto che non ci siano delle commissioni di reato in territorio o quantomeno diamo la massima collaborazione alle autorità estere affinché anche San Marino non venga utilizzata come sponda dalle organizzazioni criminali per creare danni anche all’esterno”. Seconda riunione per la Commissione sulle infiltrazioni della criminalità che questa mattina ha ascoltato il Comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone. Un momento di approfondimento ed analisi del sistema della sicurezza, che continuerà con altri confronti. Un report, quello della Gendarmeria, che racconta risultati positivi grazie a strumenti di prevenzione avanzati ed una rinnovata collaborazione internazionale.

“Va reso merito anche al lavoro che il Comandante Faraone ha fatto, insieme anche tutte le altre forze di polizia e al tribunale – conclude Berti -. Tutti coloro che collaborano con il sistema della pubblica sicurezza e della giustizia hanno fatto un lavoro importante, questo è un lavoro di cambiamento che però, sicuramente, non ci deve far pensare che possiamo abbassare le difese, anzi dobbiamo essere sempre più attenti perché un Paese piccolo come il nostro deve lavorare necessariamente sulla prevenzione e non tanto sulla punizione“. Nel video l’intervista a Gian Nicola Berti, presidente Commissione Antimafia. San Marino Rtv