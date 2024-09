Presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo sui danni dell’alluvione: ”situazione attuale, seppur critica, è sotto controllo in confronto all’anno scorso”

La presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha fornito un aggiornamento sulla situazione legata al ciclone Boris, che ha colpito duramente la regione. Durante il suo intervento, ha evidenziato che, grazie ai lavori di manutenzione realizzati dopo l’alluvione del 2023, la situazione attuale, seppur critica, è sotto controllo in confronto all’anno scorso.

Priolo ha spiegato che fiumi come l’Idice, il Senio, e il Lamone hanno esondato in alcune aree, ma i centri abitati non sono stati colpiti gravemente come nel 2023. Gli sfollati sono circa un migliaio, un numero molto inferiore rispetto ai 45.000 dell’anno precedente. Inoltre, i danni sono stati limitati grazie agli interventi tempestivi sugli argini e le opere idrauliche effettuate nei mesi precedenti.

Nonostante i miglioramenti, Priolo ha sottolineato che la situazione richiede ulteriori interventi strutturali a lungo termine, tra cui nuove casse di espansione per prevenire ulteriori danni. Inoltre, ha chiesto al governo nazionale di supportare con finanziamenti adeguati i lavori necessari per proteggere i territori a rischio. Priolo ha anche respinto le critiche politiche definendole “sciacallaggio”, ribadendo l’impegno della Regione nella gestione dell’emergenza