PRESIDIO E PREVENZIONE , IL BILANCIO 2023 DELLA POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE RUBICONE E MARE

Savignano sul Rubicone, 25 gennaio 2024 (Fc) – Inizio anno, tempo di sintesi e di analisi per svolgere al meglio il lavoro futuro. La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare rende noti i dati relativi all’attività del 2023, svolta dai 19 operatori in organico, di cui 6 addetti al coordinamento e controllo e 13 agenti, e i 2 a tempo determinato mediamente in forza al Comando diretto da Alessandro Scarpellini. Il territorio di competenza comprende i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone: circa 200 kmq da Savignano mare a Savignano di Rigo/Montetiffi, da Stradone a Montepetra, sul quale abitano circa 27.000 persone e che comprende reti viarie di rilievo nazionale, un grande centro commerciale ed importanti infrastrutture.

Nel dettaglio per quanto riguarda il servizio di polizia ambientale, sono state contestate 76 sanzioni amministrative per scorretto conferimento o abbandono rifiuti urbani, e sono state inoltrate 12 denunce per gestione illecita di rifiuti speciali, che peraltro hanno portato anche al sequestro di due autocarri; 52 sono stati i sopralluoghi edilizi, che hanno prodotto 29 segnalazioni di abuso edilizio.

Sul fronte della polizia amministrativa, sono state 72 le ispezioni effettuate in pubblici esercizi e 45 le sanzioni elevate per violazione delle norme del commercio. Gli accertamenti per Anagrafe e Questura sono stati 1.558.

In ambito di polizia giudiziaria sono state arrestate 4 persone, due per spaccio di sostanze stupefacenti e due per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; 90 le persone denunciate a piede libero, di cui 3 per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, 8 per resistenza a pubblico ufficiale, 3 per furto, 11 per ricettazione, e 2 per danneggiamento. Sono stati inoltre sequestrati 1,95 kg di sostanze stupefacenti e rinvenuti e restituiti ai proprietari 12 motoveicoli rubati.

Anche per quanto riguarda le attività di polizia stradale, i numeri indicano l’impegno della Polizia Locale per la sicurezza della circolazione: 21 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, 144 gli incidenti stradali rilevati, di cui 1 mortale e 67 con feriti, 39 le patenti di guida ritirate, 94 i veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa e 17 quelli posti sotto fermo per altre violazioni. I veicoli rimossi sono stati 74. Infine, vanno a bilancio 198 ordinanze di modifica temporanea della viabilità emesse, 4 nulla osta e 15 pareri.

Il 2023 è stato caratterizzato da due momenti di particolare rilievo dal punto di vista dell’impegno, l’emergenza alluvione di maggio che ha visto la Polizia locale presidiare il territorio per 11 giorni con servizio h 24, oltre 350 ore di straordinario effettuato e il rinforzo di 8 agenti da Modena dal 17 al 27 maggio. Altro momento di particolare impegno il Giro d’Italia che ha visto coinvolta Savignano sul Rubicone come città di partenza il 14 maggio scorso e la Sagra del formaggio di fossa lo scorso novembre.

Rientra nel bilancio 2023 anche l’operato degli agenti specializzati in interventi antidegrado, anche a supporto delle Polizie locali dei Comuni del territorio. Tra queste si segnala in particolare la collaborazione con la Polizia locale di Cesena che ha portato a svolgere 19 servizi coordinati e congiunti a Savignano sul Rubicone, con identificazione e controllo di 257 persone (risultati compresi nel consuntivo di cui sopra, ndr) e 21 servizi a Cesena, che hanno portato all’identificazione e al controllo di 286 persone, quasi tutte minorenni; di queste 20 sono state segnalate perché in possesso di droga per consumo personale e 6 sono state denunciate per possesso a fine di spaccio aggravato dal fatto di trovarsi in area scolastica. Vista la proficua collaborazione finora svolta, i comandi di Polizia Locale di Savignano sul Rubicone e Cesena confermano per i prossimi sei mesi il Servizio coordinato di prevenzione e controllo in materia di sicurezza urbana e abusivismo commerciale, con l’obiettivo di concorrere a conseguire il massimo dell’efficacia e della deterrenza per restituire ai territori di riferimento tranquillità e sicurezza sociale, sia dei turisti, sia per i residenti e per le regolari attività commerciali e imprenditoriali. L’attività di collaborazione comprende inoltre lo scambio di dati ed informazioni sui soggetti e sul fenomeno in genere, per cercare di individuare anche possibili attività illecite gravanti su entrambi i territori.

In occasione del resoconto dell’attività del 2023, il Comandante Alessandro Scarpellini ha conferito gli elogi per meriti professionali agli Assistenti Antonio Belmonte e Nicola Freschi, all’Ispettrice Katia Pierantozzi, al Sovrintendente Fabiola Tamburini e al Commissario Angelo Piselli. Gli operatori hanno ricevuto anche il plauso del Presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini.

Nella foto da sinistra il Comandante Alessandro Scarpellini, l’assistente Antonio Belmonte, la sovrintendente Fabiola Tamburini, l’Assessora Tania Bocchini, l’ispettrice Katia Pierantozzi e il Presidente Filippo Giovannini.