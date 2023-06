Presunto stupro di una ragazza spagnola sulla spiaggia di Rimini di notte dopo l’uscita da un locale, indaga la Polizia

Una ragazza di 17 anni di origine spagnola è stata condotta in ospedale dopo un presunto stupro avvenuto sulla spiaggia di Rimini la scorsa notte. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto per avviare le indagini.

La giovane si trovava in un locale insieme a un’altra ragazza quando ha conosciuto un ragazzo italiano. I tre si sono spostati sulla spiaggia, dove si sarebbe verificato l’episodio di violenza. Al ritorno, la ragazza si è sentita male e, tra le lacrime, ha raccontato di essere stata violentata.

La vittima è stata soccorsa dal servizio sanitario 118 e trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta alle visite mediche appropriate. Al momento non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. La Polizia sta ancora indagando per identificare il presunto aggressore, un giovane italiano. Saranno nuovamente ascoltate le testimonianze delle due ragazze minorenni, entrambe con un tasso alcolemico elevato.

La Polizia di Stato sta lavorando per fare chiarezza sulla vicenda e garantire giustizia alla presunta vittima. Il caso ha destato preoccupazione e indignazione nella comunità di Rimini, che si sta mobilitando per sostenere le indagini e combattere la violenza.

Si attendono ulteriori sviluppi mentre le indagini proseguono per determinare la verità dei fatti e individuare il responsabile.