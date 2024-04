PRIMA IN CASA PER NEW RIMINI, DOMANI ALLE 15.00 E ALLE 20.00 CONTRO ROVIGO

Rimini, 26 aprile 2024 – Primo impegno casalingo domani per New Rimini, che alle 15.00 e alle 20.00 affronta l’Itas Mutua Rovigo.

Dopo la Crocetta, arriva un’altra formazione molto ambiziosa nel girone C della serie A di baseball. L’Itas Mutua Rovigo è l’unica squadra del girone ad aver vinto entrambe le partite del primo turno, in casa contro Ronchi dei Legionari. 9-4 e 10-5 i punteggi. Da sottolineare la presenza di alcuni giocatori di ottimo livello, fra tutti Nic Nosti, protagonista nel primo weekend di campionato.

“Siamo determinati e vogliosi di giocare due belle partite – dice il manager Dorian Castro – confermando la determinazione mostrata a Parma. Stavolta saremo a casa nostra e sono convinto che saliremo di livello. Abbiamo lavorato questa settimana sul fondamentale dell’attacco, perché dobbiamo produrre di più, e coi lanciatori sul controllo. Mi aspetto una bella partecipazione dei fans allo stadio e tutti insieme andremo verso il meglio”.

Rotazioni confermate: in gara 1 il partente sarà Tommaso Aiello, in gara 2 il venezuelano Eduard Paredes.

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di New Rimini. L’ingresso allo stadio è libero.

In casa riminese la settimana ha portato una cattiva notizia. Tomas Canuti, uno dei grandi protagonisti della cavalcata vincente in serie B lo scorso anno, dovrà stare fermo a lungo per recuperare la piena efficienza fisica. I compagni e tutta la società gli sono vicini e si augurano che il recupero avvenga pienamente e di rivederlo presto in diamante.

“Tomas è un ragazzo d’oro ed un atleta di valore – il commento del General Manager Mario Chiarini – e certamente ci avrebbe dato una grossa mano. Bisogna fare i conti anche con la sfortuna e tutti insieme daremo un pochino di più per ovviare alla sua mancanza. L’importante è che recuperi al meglio, sono certo di rivederlo sul diamante più forte di prima”.

Infine la società ringrazia tutti i volontari che con impegno e dedizione hanno reso possibile riportare il campo di gioco ad una condizione accettabile. La situazione generale dell’impianto resta comunque assai precaria, certo non all’altezza di una squadra di serie A e di ciò che rappresenta il baseball a Rimini.

