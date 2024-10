PRIMA L’ARRESTO, POI IL PROCESSO E LA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI DIMORA. PRESUNTO RESPONSABILE FA LE VALIGE E VA A VIVERE ALTROVE.

Medicina (BO): I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato un 19enne del luogo per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante i servizi antidroga che i Carabinieri stavano effettuando per le vie del centro, con particolare attenzione alle zone residenziali, dove erano stati visti, da parte dei cittadini residenti in zona, dei soggetti che si stavano aggirando con fare sospetto. I Carabinieri hanno sorpreso il 19enne, in flagranza di reato, mentre stava cedendo un involucro a un giovane che gli si era avvicinato. Dopo aver accompagnato i due soggetti in caserma, i Carabinieri li hanno perquisiti. All’interno dell’involucro acquistato dall’acquirente, i Carabinieri hanno trovato 6,15 grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish. Durante la perquisizione personale, il 19enne è stato trovato in possesso di 293 euro in contanti, mentre la perquisizione domiciliare, eseguita in un secondo momento nella sua abitazione, ha consentito di trovare altri 27,33 grammi della medesima sostanza stupefacente del tipo hashish, unitamente a una bilancia di precisione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. In sede di processo, presso il Tribunale di Bologna, l’arresto è stato convalidato e il presunto responsabile è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna, una misura cautelare che lo ha costretto ad andare a vivere altrove. I Carabinieri della Tenenza di Medicina, proseguiranno l’attività antidroga sul territorio.

Comunicato stampa Carabieri provincia di Bologna