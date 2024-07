Prima serata Verucchio Music Festival

Il 40° “Verucchio Music Festival” è partito alla grande, ieri sera giovedì 25 giugno, con circa 600 persone per il concerto di Venerus che ha visto tantissimi giovani nel pubblico.

L’eclettico cantautore è salito sul palco presentandosi con un look che ha stupito i presenti poiché differente dalle sue scelte solitamente estrose: con un completo chiaro e quasi senza trucco, gli spettatori per poco non l’hanno riconosciuto. Ma, quando è iniziato il concerto, nel quale Venerus ha dato tutto se stesso, era proprio lui. L’artista ha scaldato e coinvolto il pubblico con suoi successi, fra i quali “Sei acqua”, ma anche con pezzi meno conosciuti. Ammaliato, a quanto pare, dal borgo malatestiano: durante l’esibizione è sceso dal palco per cantare in mezzo al suo pubblico, e poi ha affermato che Verucchio è un posto bellissimo, non solo per il paesaggio, ma anche per le persone. E al concerto di persone ce n’erano tante: circa 600, praticamente tutti giovani e giovanissimi, i quali hanno riempito piazza Battaglini per la prima serata del Verucchio Music Festival edizione numero 40.

Oggi si fa il bis, poiché tanti giovani sono attesi anche questa sera, venerdì 26 luglio, per il musicista e cantautore siracusano Marco Castello, il quale salirà sul palco sempre alle 21 in piazza Battaglini (sagrato della Chiesa Collegiata), preceduto dai Supermarket.

Il Verucchio Music Festival, direzione artistica di Ponderosa Music & Art di Milano, proseguirà domani, sabato 27 luglio, con il concerto-evento di Carmen Consoli “Terra ca nun senti”, omaggio alla tradizione musicale della sua Sicilia (ad aprire la serata la cantautrice, compositrice e attrice Patrizia Laquidara) e si concluderà domenica 28 luglio con i Savana Funk, evento che l’amministrazione Comunale di Verucchio ha voluto a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

I biglietti (esclusa la serata gratuita di domenica) sono acquistabili on line su TicketOne e su altre piattaforme, oppure la sera stessa del concerto.

