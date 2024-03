Primarie americane: trionfo dell’esperienza o sfiducia nelle nuove leve? (l’editoriale di David Oddone)

Le recenti elezioni primarie negli Stati Uniti, che hanno visto Joe Biden emergere per i Democratici e Donald Trump per i Repubblicani, pongono domande cruciali sul futuro della democrazia in America e sulla sua connessione con le giovani generazioni. L’esito quasi scontato, con la vittoria di due figure iconiche, entrambe con un lungo percorso politico, non sorprende, ma solleva interrogativi profondi sulla capacità dei partiti di coltivare e promuovere nuovi talenti, oltre che di rappresentare adeguatamente la complessità della società americana.

La mancanza di concorrenti di rilievo ha reso praticamente inevitabile il successo di Biden e Trump, riducendo le primarie a una formalità. Le convention nazionali, previste per l’estate, saranno il palcoscenico ufficiale per la loro nomina, benché il risultato fosse già evidente una volta raggiunto il numero necessario di delegati. Il sistema delle primarie negli Stati Uniti conferisce un ruolo fondamentale a questi delegati nel determinare i candidati, ma la scelta finale sembra quasi garantita.

I numeri parlano chiaro: Biden ha ottenuto 1.968 delegati su 3.934, mentre Trump ne ha conquistati 1.215 su 2.429. Si tratta di una vittoria schiacciante, agevolata dal ritiro di figure di spicco come Nikki Haley per i Repubblicani e dall’assenza di rivali di peso per i Democratici, escludendo candidati minori con poche probabilità di successo. La vittoria del Presidente e dell’ex Presidente mette in luce una preoccupante lacuna all’interno dei due partiti: la mancanza di promozione e valorizzazione di una nuova generazione di leader. Il divario generazionale si traduce in una rappresentanza limitata della diversità e del dinamismo che caratterizzano la società americana.

Emergono chiaramente l’incapacità di incoraggiare e valorizzare il contributo dei giovani, spesso relegati ai margini del sistema politico. È un segnale d’allarme che non può essere ignorato. Oltre all’esito delle primarie, le prossime elezioni saranno un banco di prova per la democrazia americana. La crescente disillusione verso la politica, alimentata da un sistema che fatica a rinnovarsi, costituisce una sfida difficile da affrontare.

Il futuro degli Stati Uniti non può rimanere ancorato al passato. È necessario un cambio di rotta, una rivoluzione che dia voce alle nuove generazioni e rinfreschi la fiducia nella politica. In tale contesto, le prossime azioni di Biden e Trump saranno decisive: sapranno cogliere l’opportunità per rilanciare il dibattito politico o continueranno a rappresentare un ostacolo al rinnovamento? Il destino degli Stati Uniti e probabilmente del mondo intero, passa anche da qui.

David Oddone

(La Serenissima)