Prime banconote con l’effige di Carlo entrano in circolazione

Le prime banconote con l’effige di re Carlo III entrano da oggi ufficialmente in circolazione nel Regno Unito, come ha annunciato la Bank of England, anche se servirà un po’ di tempo per vederle nei portafogli.

L’immagine del sovrano è destinata così a sostituire gradualmente quella della defunta regina Elisabetta sui biglietti realizzati in polimero nei tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline.

Quelle con Elisabetta II restano in circolazione ed è previsto il ritiro solo se risultano danneggiate per ridurre al minimo l’impatto ambientale e finanziario, in base alle indicazioni che erano arrivate da Buckingham Palace dopo la scomparsa della regina, avvenuta l’8 settembre 2022. Le nuove banconote si uniscono alle monete recanti l’immagine di Carlo III, entrate in circolazione nel dicembre 2022. Da oggi, tramite la Bank of England, i cittadini possono anche scambiare le loro vecchie banconote con quelle nuove, fino a un limite di 300 sterline a persona.

Ansa