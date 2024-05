Primi match nel torneo Under 14 del San Marino Tennis Club: a segno Pietro Fabbri, Mattia Piepoli, Francesco Palmieri e Pietro Gerani

SAN MARINO. Da oggi va in scena un nuovo torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club, il tabellone Under 14 maschile e femminile. Sono 30 i giocatori al via. Nell’Under 14 maschile primo tabellone Nc con teste di serie assegnate nell’ordine a Zeno Zani, Natan Cedioli e Pietro Fabbri. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Jacopo Andruccioli, Federico Attanasio, Alessandro Casanova e Jacopo Canini. Nell’Under 14 femminile n.1 Beatrice Zamboni, n.2 Giorgia Muratori.

Nel maschile il primo a qualificarsi per il tabellone finale è stato Pietro Fabbri (Tc Coriano), bene Mattia Piepoli (Tc Viserba) e Francesco Palmieri (Tc Coriano), nel main-draw avanza Pietro Gerani (Ct Cerri).

Maschile, 1° turno Nc: Mattia Piepoli-Lorenzo Praconi 6-2, 7-5, Francesco Palmieri-Nicolò Piepoli 6-1, 6-3. Turno di qualificazione: Pietro Fabbri (n.3)-Vittorio Patrignani 6-1, 6-3. Tabellone principale: Pietro Gerani-Diego Pasquinoni 6-1, 6-1.

Il giudice arbitro è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.