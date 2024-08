Principe Alberto di Monaco in visita ad Arezzo i prossimi 14-15 settembre per incontrare sia la comunità francescana che i giovani di Rondine

Il principe Alberto di Monaco sarà in Italia il 14 e 15 settembre per una visita privata in provincia di Arezzo, durante la quale visiterà la Cittadella della Pace di Rondine e il santuario de La Verna. La visita inizierà a Chiusi della Verna, un luogo caro alla madre del principe, la principessa Grace, che vi soggiornò nel 1968 insieme alla figlia Caroline.

Il 14 settembre, alla vigilia della festa delle Stimmate di San Francesco, il principe incontrerà la comunità francescana, dove lancerà un messaggio sull’ambiente, tema per il quale ha sempre mostrato grande impegno.

Il giorno successivo, Alberto di Monaco si recherà a Rondine per incontrare i giovani della World House, promotori della campagna ‘Leaders for Peace’. Il Principato di Monaco è stato tra i sostenitori di questa iniziativa, lanciata alle Nazioni Unite nel 2018, che mira a formare nuovi leader globali capaci di promuovere la pace e ridurre i conflitti armati. Durante l’incontro, il principe discuterà con i giovani di Rondine sull’importanza della costruzione della pace a livello globale.