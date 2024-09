Procedono spediti i lavori di realizzazione della bretella di collegamento tra la via Emilia SS9 e il casello autostradale Valle del Rubicone, condotti dalla Provincia di Forlì-Cesena

La costruzione della strada che va dalla rotatoria della via Emilia a San Giovanni in Compito per arrivare fino all’innesto con la rotatoria sulla SP 33 di Gatteo all’ingresso del casello autostradale, interessa ora la SP 62 Gambettola in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Gualdo e Termine II.

È in fase di realizzazione una nuova rotatoria che consentirà di inserire il flusso di traffico tra Gambettola e Gatteo sulla nuova strada.

Per garantire la realizzazione dell’intera rotonda sulla SP62, sarà necessario eseguire lo spostamento di numerosi sottoservizi presenti nell’area interessata. In particolare, saranno trasferiti i servizi di distribuzione dell’acqua, del gas, del telefono, della linea elettrica e della pubblica illuminazione, nonché l’edificazione delle fondazioni delle barriere acustiche. Questi interventi, sebbene complessi, sono indispensabili per assicurare la piena funzionalità e sicurezza della nuova rotatoria che sarà completata entro la prima settimana di ottobre.

Per consentire il completamento della semi rotatoria a nord della provinciale SP 62, si rende quindi indispensabile una modifica alla viabilità dalla giornata di venerdì 6 settembre, in quanto si dovrà percorrere temporaneamente la semi rotatoria già completata.

I lavori sono pianificati in modo da ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità, sono stati predisposti percorsi alternativi adeguatamente segnalati per garantire la continuità del traffico e limitare al massimo i disagi per i residenti.

“La “Bretella” del Rubicone – commenta Enzo Lattuca Presidente della Provincia di Forlì – Cesena – è un’opera strategica per tutto il territorio, che con la sua realizzazione migliorerà notevolmente la viabilità della vallata del Rubicone. Sono stati investiti per la sua realizzazione 8,7 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione e finalmente ci stiamo avvicinando al completamento dell’opera previsto per la primavera 2025.

Un intervento nella sua complessità reso possibile grazie al lavoro portato avanti insieme alla Regione e tutti i Comuni dell’Unione del Rubicone, che ringrazio.”

Cesena, 5/09/2024