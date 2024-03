Processo a Impagnatiello. L’amante del killer piange in aula: ‘Volevo aiutare Giulia’

La ragazza in lacrime parla degli ‘inganni’ dell’ex barman

A Milano la terza udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese.

L’ex barman è accusato di aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata il 27 maggio scorso a Senago, in provincia di Milano.

“Non sapendo come gestire la situazione volevo aiutare Giulia, farle capire, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo”. Lo ha detto la 23enne italo-inglese con cui l’uomo aveva una relazione parallela. La donna testimonia protetta da un paravento. La ragazza ha parlato più volte degli “inganni” di Impagnatiello e ha pianto a tratti durante la deposizione. L’imputato invece è in gabbia con la testa abbassata.

“Fin dall’inizio ha detto che non era il padre del bambino e che aveva fatto il test del Dna. Gli avevo chiesto di farmelo vedere per confermare se diceva la verità. Quando ho visto il test, ci ho creduto”. Lo ha raccontato la ragazza con cui Alessandro Impagnatiello ha avuto una relazione parallela, sentita come testimone in aula nel processo a carico dell’ex barman per l’omicidio volontario della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. “Lui aveva detto che lei era da sola e non stava bene, che aveva provato a farsi del male e perciò lui era preoccupato”, ha aggiunto la 23enne davanti alla Corte d’Assise di Milano, arrivando poi a raccontare di come ha scoperto che il test era falso. “Quando sono andata in viaggio a maggio, lui mi ha prestato il suo tablet e lì ho trovato il file del test del Dna. Ho visto la cronologia delle sue ricerche e ho trovato le immagini per creare il documento. Ho visto anche nelle mail il file Excel per fare il documento”. Da lì la decisione della ragazza di non dire niente per raccogliere “altre prove” così da non consentirgli di continuare a mentire. “Avendo già mentito la prima volta, non volevo che creasse un’altra storia per coprirsi. Ho aspettato di vedere come agire”. Quando il pm Alessia Menegazzo le ha poi chiesto della gravidanza avuta con Impagnatiello e della successiva decisione di abortire, la ragazza si è commossa e ha avuto bisogno di qualche secondo prima di rispondere. La ragazza è un’ex collega di Impagnatiello ed è una delle ultime persone ad avere visto Giulia il giorno dell’omicidio, lo scorso 27 maggio, per un incontro in cui le due si confrontarono sulle loro relazioni con il barman.

“Una sola condizione: ergastolo a vita”, scrive su Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia

Condividendo un vecchio post della vittima in cui scriveva “l’uomo potrà sfuggire alla giustizia umana, non a quella divina”, Chiara aggiunge: “Davanti alla corte la verità si svelerà col tempo, per Giulia, la giustizia trionferà. Non temere, la tua voce risuonerà forte, affinché il mondo sappia: l’amore non muore. Lotta con fierezza, non arrenderti, Giulia, perché vivrai per sempre”.

Di Giulia mi diceva che era bipolare, che non stava bene, che voleva farsi del male, mi ha detto che lei era incinta e lui non era il padre, che aveva un test del Dna, che lei voleva uccidersi e che aveva saputo anche dalla sorella di Giulia che lei voleva uccidersi”. Ha parlato di tutte le “bugie” di Alessandro Impagnatiello, l’amante dell’ex barman testimoniando nel processo milanese per l’omicidio di Giulia Tramontano. “Io sapevo già tutto, ma volevo capire fino a che punto voleva arrivare con le sue bugie”, ha aggiunto la 23enne. “Lui poi solo verso marzo, aprile mi ha anche detto che aveva un altro figlio da una precedente relazione”, ha proseguito.

