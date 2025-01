Processo a Omar Favaro: udienza preliminare al tribunale di Ivrea per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia

Ieri mattina, il tribunale di Ivrea ha avviato l’udienza preliminare per il caso che coinvolge Omar Favaro, il quarantunenne accusato di gravi crimini. Favaro, che nel febbraio 2001, all’età di 16 anni, commise un duplice omicidio, uccidendo la madre e il fratellino della sua fidanzata Erika con 97 coltellate, è ora sotto processo per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie, che si è costituita parte civile.

Attualmente, sono in corso discussioni tra le parti legali, con la possibilità di optare per riti alternativi. A causa di queste trattative, il procedimento è stato rinviato al 18 marzo.