Processo a Rimini per maltrattamenti: Un 27enne senegalese accusato di abusi sulla compagna anche durante la gravidanza

Un giovane di 27 anni, di origini senegalesi e residente a Londra, è attualmente sotto processo a Rimini per presunti maltrattamenti nei confronti della compagna. Secondo le accuse, la donna avrebbe subito sia abusi fisici che psicologici, incluso durante il periodo della gravidanza. L’imputato è accusato di violenze estreme, tra cui un episodio in cui avrebbe colpito la donna al punto da farla cadere dal balcone. Inoltre, le è stata sottratta la custodia del loro figlio, che è stato portato a Londra dall’uomo. Si segnala che il giovane controllava in modo rigoroso la compagna, imponendole restrizioni riguardo l’abbigliamento e limitando i suoi contatti sociali. Pur avendo inizialmente considerato di ritirare la denuncia, la donna ha poi deciso di proseguire con il procedimento legale, trovando la forza di sostenere l’accusa.