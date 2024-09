Processo a Salvini. Un’altra operazione autolesionista della politica. … di Sergio Pizzolante

L’analisi di Orsina è perfetta.

Questa è un’altra grande (nel senso di grandemente sbagliata ed autolesionista) operazione della politica, del Parlamento, della sinistra in particolare, per restringere ancora di più gli spazi di autonomia della delle istituzioni elette, quindi degli elettori, rispetto alle autorità non elette.

Una operazione paragonabile, per incidenza negativa sullo spirito e sul dettato costituzionale, alla riduzione della immunità parlamentare dopo Tangentopoli.

Per l’ampliamento del disequilibrio dei poteri a favore del potere giudiziario.

Leggete.