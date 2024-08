Procida revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini concessa nel 1924

Il comune di Procida ha ufficialmente revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, decisione approvata all’unanimità dal consiglio comunale. Mussolini aveva ricevuto l’onorificenza nel 1924, durante un periodo in cui molti comuni italiani conferivano tale titolo al leader fascista. La decisione odierna riflette un cambiamento significativo nel riconoscimento del passato storico. Contestualmente, il consiglio comunale ha assegnato la cittadinanza onoraria a Daniel Buren, rinomato pittore e scultore francese, appassionato dell’isola, a cui ha dedicato un libro fotografico.

Nel 1924, Mussolini era considerato un simbolo di potere e stabilità per molti comuni italiani. La sua cittadinanza onoraria era spesso concessa senza un legame specifico con i luoghi e l’attuale contesto storico e culturale ha portato a una revisione critica di tali decisioni.

Daniel Buren, noto per le sue opere d’arte che integrano spazio e contesto, ha un forte legame con Procida. Ha esposto le sue opere in tutto il mondo e ha sviluppato un’affezione particolare per l’isola, dedicandole un libro fotografico che cattura la sua bellezza e unicità.