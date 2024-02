Prof. Maurizio Gobbi terrà la conferenza sul tema Gli Statuti Sammarinesi del Trecento presso la sala conferenze SUMS

La SUMS femminile comunica che il prof. Maurizio Gobbi, nostro socio, terrà la conferenza sul tema Gli Statuti Sammarinesi del Trecento, mercoledì 7 febbraio alle ore 17 presso la sala conferenze SUMS, in via Tonnini n. 4, Città. Il prof. Gobbi è un intellettuale molto conosciuto per il suo grande impegno nella divulgazione della Divina Commedia. I suoi studi si sono rivolti alla storia sammarinese e a testi di carattere giuridico, come gli Statuti sammarinesi del Trecento. Ci sarà inoltre l’inaugurazione delle due personali, Daniela Renzi, scultrice sul legno e Consuelo Ricci, pittrice. Daniela è molto conosciuta per la sua attività commerciale e potrà essere ammirata per la sua passione artistica: di giorno le mani di Daniela accarezzano tartufi profumati, affettano, sminuzzano, tagliano, stringono altre mani; di sera quelle stesse mani tracciano linee scure su fogli improvvisati, scolpiscono il legno e lo riportano alla vita. Consuelo, medico chirurgico, abbandonato il bisturi, con le stesse mani ha voluto tracciare segni inconfondibili e permanenti. Linee, tratti e colori che non sarebbero scomparsi come cicatrici indesiderate. Oggi le sue opere parlano di lei. L’invito più caloroso alle socie e ai soci e al pubblico a partecipare a questo importante evento

La Società femminile di Mutuo Soccorso