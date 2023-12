Progetto “Rimini open space”, rinnovato anche per il 2024

Il progetto “Rimini open space” verrà rinnovato anche per il 2024. Questo progetto, avviato nella primavera del 2020, offre sostegno ai pubblici esercizi consentendo loro di usufruire di maggior spazio all’esterno per ampliare i propri locali installando strutture amovibili sul suolo pubblico. Grazie alle deroghe ai vincoli paesaggistici previsti per l’installazione dei dehors, che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2024, non è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica o monumentale da parte della Sovrintendenza.

Lo scorso anno, oltre quattrocento pubblici esercizi hanno sfruttato questa opportunità, offrendo maggiori spazi ai propri clienti e creando maggiori opportunità di lavoro.

Le indicazioni operative per la presentazione delle richieste e il rilascio delle concessioni sono state approvate dalla Giunta comunale. Queste disposizioni confermano la possibilità di un ampliamento massimo fino al 50% della somma della superficie interna dell’esercizio e del suolo pubblico esterno precedentemente autorizzato.

Per garantire la sicurezza, l’occupazione del suolo pubblico sarà consentita solo negli spazi disciplinati dall’Amministrazione comunale, con la corsia per il traffico delimitata da fioriere.

La procedura per richiedere la concessione è stata semplificata: è necessario presentare un’autodichiarazione specificando che l’occupazione non interferirà con le norme del Codice della strada e che non andrà a collocarsi in luoghi come attraversamenti pedonali, fermate autobus o passi carrabili. Le occupazioni non dovranno impedire l’accesso ai negozi, abitazioni e cortili, e dovranno essere collocate ad almeno cinque metri dalle intersezioni stradali. Le domande e le concessioni saranno poi verificate dalla Polizia Municipale e dall’Ufficio Arredo Urbano.

L’assessore alle attività economiche, Juri Magrini, sottolinea che il progetto “Rimini open space” è stato di grande aiuto per le attività durante la pandemia e può ancora oggi sostenere i pubblici esercizi nella situazione socioeconomica attuale. Inoltre, i dehors non solo soddisfano la domanda dei clienti, abituati a vivere gli spazi all’aperto, ma sono anche luoghi di socialità che rendono vivaci i quartieri della città. L’attenzione sarà posta sul rispetto del codice della strada e sull’equilibrio con l’intera comunità.