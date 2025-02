Prolungamento sottopasso centrale della stazione di Rimini: aggiornamento su lavori in corso e fase progettuale di Piazzale Carso

I lavori per il prolungamento del sottopasso centrale della stazione di Rimini e la nuova infrastruttura progettata per collegare il centro storico alla marina stanno prendendo sempre più forma. Si tratta di un importante progetto, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che permetterà di creare un nuovo accesso alla città sul lato mare.

In particolare sono stati completati i lavori relativi alla pensilina di accesso al sottopasso lato mare e il fabbricato di servizio che interrompe la facciata in vetro sotto la pensilina. Attualmente, si stanno ultimando gli interventi riguardanti il contro soffitto, gli impianti di illuminazione, la videosorveglianza e il sollevamento delle acque. Come noto il nuovo padiglione di uscita del sottopasso lato mare, affacciato su via Monfalcone, è costituito da una pensilina in acciaio e vetro lunga 80 metri e larga 5, che rappresenterà il nuovo fronte della stazione sul quadrante lato mare della città.

Parallelamente, il Comune di Rimini sta portando avanti l’iter progettuale per la riqualificazione del Parco “Giardini Vittime delle Foibe” e di Piazzale Carso, su cui si affaccerà il nuovo accesso lato mare della stazione. Questa mattina si è svolta la seconda e conclusiva seduta della conferenza di servizi, finalizzata all’acquisizione di pareri e autorizzazioni da enti e gestori. Nella prossima settimana si concluderà il procedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in variante agli strumenti urbanistici, con la deliberazione del Consiglio Comunale. A seguire, l’approvazione del progetto esecutivo e la pubblicazione della gara d’appalto, prevista per aprile.

Oltre a questi interventi, Rete Ferroviaria Italiana è entrata nella fase di realizzazione anche per il parcheggio Kiss&Ride, progettato in accordo con il Comune. Quest’area, adiacente all’uscita della stazione su Piazzale Carso, permetterà a taxi e veicoli privati di effettuare soste brevi per il carico e scarico passeggeri, diventando un punto strategico per i flussi in arrivo e in partenza.

La riqualificazione del Parco “Giardini Vittime delle Foibe”, che partirà in primavera con un investimento di 250mila euro, mira a potenziare i servizi urbani e migliorare la sicurezza. Verranno riorganizzati i percorsi pedonali per residenti e turisti, migliorata la viabilità e potenziata l’illuminazione pubblica con sistemi di videosorveglianza. Saranno inoltre creati nuovi spazi verdi e una viabilità più efficiente, con un percorso di deflusso verso Viale Principe Amedeo per evitare congestionamenti in Viale Monfalcone e nell’area di Marina Centro, particolarmente frequentata in estate. Previsti anche stalli per taxi, parcheggi veloci e spazi per biciclette.

Anche i lavori per il sottopasso di Via Principe Amedeo proseguono rapidamente. In queste settimane sono stati demoliti completamente la rampa di accesso lato mare, la pavimentazione e la sotto struttura del sottopasso. Il cantiere sta proseguendo, includendo anche alcune modifiche concordate con Hera, tra cui l’adeguamento degli impianti di sollevamento delle acque. È stato inoltre completato lo scavo per la rampa ciclo pedonale lato mare. Attualmente, sono in corso interventi per lo spostamento di alcuni sotto servizi, eseguiti con tecnologia microtunneling da un’azienda specializzata.

Comune di Rimini