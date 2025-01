Promopharma a marca 2025: L’azienda di San Marino partner ideale per la GDO con le linee di integratori “Private Label”

PROMOPHARMA®, che dal 1998 produce integratori naturali, dispositivi medici, cosmetici e alimenti a fini medici speciali nel cuore della “Nutraceutical Valley” di San Marino, realizzando soluzioni efficaci per il benessere e la cura della persona, parteciperà alla 21ª edizione di MARCA a Bologna Fiere, l’unico evento interamente dedicato alla Distribuzione Moderna Organizzata, vetrina dei migliori prodotti Made in Italy. Promopharma, che è già presente in GDO con il marchio dedicato WIREPHARMA, e in Coop e Crai con progetti di produzione conto terzi e PRIVATE LABEL, presenterà a buyer, category manager e retailer provenienti dalle principali realtà nazionali e internazionali, la propria produzione d’eccellenza. Nello stand allestito al padiglione 29 (C41/B40), il pubblico di professionisti in visita a MARCA potrà scoprire le ultime novità realizzate da Promopharma con il brand Wirepharma, linea che oggi include integratori naturali e dispositivi medici quali multivitaminici, multiminerali, tonici, pro-difese immunitarie, rilassanti e ansiolitici, digestivi e per il benessere gastrointestinale, ma anche per la cura di pelle e unghie, detossificanti e drenanti, e supporti per il metabolismo, oltre ad una linea di alimenti e snack “HI PROTEIN”.

Promopharma si presenta a MARCA come un partner affidabile per il retail, grazie ad oltre un quarto di secolo di esperienza nel settore e nello sviluppo di soluzioni efficaci “Cresciamo esponenzialmente, anche perchè garantiamo la massima qualità, Tutti i nostri prodotti vengono studiati e messi a punto nel pieno rispetto della tradizione fitoterapica nei nostri laboratori di R&S da un team di medici qualificati, e realizzati utilizzando tecnologie all’avanguardia direttamente nei nostri reparti produttivi, con materie prime di origine certificata e di altissimo profilo e secondo gli standard di Qualità e Sicurezza propri dell’industria farmaceutica. I nostri sistemi di logistica automatizzati, la gestione controllata dell’intera filiera produttiva, tracciabile in ogni fase, dall’ideazione del prodotto al servizio post-vendita, sono tutela e garanzia per chi, in oltre 40 paesi del mondo, sceglie oggi Promopharma®. Con più di 500 referenze in catalogo, siamo in grado di soddisfare ogni richiesta di linee Private Label, continuando a portare avanti i valori che da sempre ci ispirano: Trasparenza nei processi produttivi, Responsabilità verso l’ambiente e verso la salute delle persone, Rispetto per la Natura, Innovazione.” (AD Prompharma, Filippo Borsani).