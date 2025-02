Promozione turistica: Riccione protagonista nelle grandi fiere in Italia e all’estero

Riccione è pronta a consolidarsi come meta turistica d’eccellenza, offrendo esperienze uniche e indimenticabili. Prossima destinazione? Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Parigi, Napoli e i più prestigiosi eventi e fiere internazionali dedicati al turismo.

In vista della prossima stagione primaverile ed estiva, Riccione ha dato l’avvio alle azioni di promo-commercializzazione turistica con la pianificazione di un ricco calendario di attività che porterà la città a partecipare alle principali fiere nazionali e internazionali dedicate al turismo. Tra queste spiccano il mercato italiano e quello in lingua tedesca, in collaborazione con Apt Emilia-Romagna, Visit Romagna e gli operatori Costa Hotels-Food in Tour e Promhotels Riccione.

La sindaca Daniela Angelini sarà presente alla F.re.e di Monaco: il 18 febbraio parteciperà alla serata promozionale dedicata a giornalisti e tour operator tedeschi, organizzata da Visit Emilia Romagna nella suggestiva cornice del castello di Nymphenburg. All’iniziativa saranno presenti anche l’assessora regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, e il Console italiano a Monaco, Sergio Maffettone, oltre a altri partner importanti. “Questa fiera rappresenta una vetrina strategica per Riccione – osserva la sindaca Daniela Angelini -. Il mercato di lingua tedesca è fondamentale per il nostro turismo, e i collegamenti diretti rappresentano un’opportunità concreta per rafforzarlo. Crediamo nella collaborazione con i nostri operatori locali che promuovono le diverse anime del turismo riccionese, permettendoci di raggiungere un pubblico sempre più ampio. Partecipare a eventi di rilievo come questo significa investire nel futuro e nell’innovazione, consolidando la nostra identità turistica a livello internazionale. Il nostro obiettivo è evolvere da un brand di riferimento a livello nazionale a una destinazione di prestigio globale, ampliando la nostra visibilità e attrattività sui mercati internazionali”. “La promozione turistica in Italia e all’estero gioca un ruolo fondamentale nel posizionare Riccione tra le mete più gettonate delle vacanze – prosegue l’assessore al Turismo Mattia Guidi – e rappresenta un’opportunità unica per stabilire dei contatti con i professionisti del settore e farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio. Il nuovo collegamento diretto via treno da Monaco di Baviera e il collegamento aereo con Basilea verso l’aeroporto Fellini rappresentano un ulteriore passo in avanti per rafforzare la nostra accessibilità e attrattività, portando ancora più visitatori nella nostra splendida città.”

Riccione in vetrina all’estero

Anche quest’anno, Promhotels parteciperà alla Bit di Milano, la fiera internazionale del turismo in Italia, che si terrà dal 9 all’11 febbraio, con l’obiettivo di connettere i professionisti del settore.

Dal 19 al 23 febbraio, Promhotels e Costa Hotels saranno presenti allo stand di Apt Romagna e Visit Romagna alla prestigiosa F.re.e. di Monaco. Questo evento si preannuncia particolarmente interessante grazie ai nuovi collegamenti via treno e aereo che renderanno Riccione una destinazione ancora più attrattiva per il mercato di lingua tedesca.

Il treno diretto da Monaco a Riccione

Quest’anno, per la prima volta, lo storico treno diretto che da Monaco di Baviera partirà verso la riviera romagnola effettuerà una fermata anche a Riccione, passando per Innsbruck, Bologna, Cesena, Rimini, Riccione e Cattolica. Il collegamento, che sarà giornaliero, partirà dal 17 aprile e continuerà fino al 5 ottobre. In poco più di 6 ore, sarà possibile raggiungere comodamente Riccione, con una serie di servizi e comfort pensati per chi sceglierà di trascorrere le vacanze nella nostra città, tra cui il trasporto biciclette e un ristorante a bordo.

Il collegamento aereo con Monaco

Novità di quest’anno anche il collegamento aereo Monaco-Rimini, operato dalla compagnia Universal Air, e la tratta Rimini-Basilea con EasyJet, che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per attrarre il mercato turistico svizzero. “I collegamenti sono fondamentali nella scelta di una vacanza – osserva Bruno Bernabei, direttore di Costa Hotels -. Poter disporre di partenze giornaliere e di diverse opzioni di trasporto ci consente di essere competitivi, attirando turisti che pianificano viaggi in base alle proprie esigenze, liberi da vincoli temporali, da 2 o 3 giorni fino a una settimana o anche più.”

Alla F.re.e di Monaco, evento dedicato ai professionisti tedeschi del turismo, Promhotels sarà presente con il consorzio Family Hotels, puntando sulla promozione di pacchetti pensati per offrire i migliori servizi alle famiglie con bambini. Costa Hotels, invece, sarà presente sia con i propri alberghi associati che con le proposte di turismo enogastronomico, arricchite da corsi di cucina, visite e degustazioni nelle cantine locali. Le offerte, studiate su misura dai due club di prodotto riccionesi, soddisfano le diverse tipologie di turisti, contribuendo a rendere Riccione una meta ideale per una vacanza indimenticabile.

Il prossimo grande appuntamento per Riccione sarà in Germania, dal 4 al 6 marzo, con Promhotels alla Itb Berlin, uno dei più grandi eventi mondiali dedicati all’industria turistica, rivolto principalmente agli operatori del settore. “Puntiamo a lanciare Riccione come meta da cui partire per scoprire la nostra regione e le città d’arte, includendo nelle nostre proposte anche escursioni verso destinazioni più lontane come Bologna e Modena – osserva Karin Gelmini, direttrice di Promhotels -. Sfruttare i collegamenti internazionali con i paesi di lingua tedesca ci consente di ampliare la nostra offerta turistica, puntando sull’attrazione culturale verso le città della nostra regione più conosciute e apprezzate all’estero”.

Il 1° aprile, Costa Hotels parteciperà a Parigi a un workshop dedicato al mercato francese, un’iniziativa nuova e interessante, pensata per esplorare un bacino promettente, ideale per promuovere il turismo enogastronomico partendo da Riccione.

Riccione in vetrina nei workshop internazionali organizzati in Italia

Nel periodo primaverile, Riccione sarà presente, grazie a Costa Hotels e Promhotels, a numerosi workshop internazionali organizzati in Italia e rivolti agli operatori turistici. Per promuovere al meglio la città, Promhotels parteciperà alla fiera Bmt di Napoli, prendendo parte al workshop sull’incoming il 13 marzo. Il 7 aprile, invece, sarà a Desenzano sul Garda per approfondire il tema del turismo attivo durante l’evento “Natura Outdoor e Active Holiday”.

Costa Hotels, invece, sarà presente il 20 marzo a Itw Workshop a Milano, un’iniziativa b2b di turismo internazionale, e il 7 aprile parteciperà a Itw Nova, un evento che mette in contatto la domanda internazionale con l’offerta nazionale, con un focus anche sullo slow tourism enogastronomico. L’8 maggio, sarà presente al Cities Emilia Romagna Workshop di Bologna e, il 16 e 17 maggio, a Romagna Wellness Experience, una nuova iniziativa a cura di Visit Romagna. Oltre alle fiere e alle iniziative organizzate con Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna, Costa Hotels realizzerà autonomamente un importante incontro dedicato ai presidenti di Cna Nazionale. Questo evento di tre giorni, in programma nel secondo weekend di maggio, nasce da un accordo tra Costa Hotels e Cna Nazionale, con l’obiettivo di promuovere il turismo e la scoperta delle prelibatezze locali, partendo proprio da Riccione.

“La promozione fieristica si integra all’interno di una complessa e variegata pianificazione media che ha come obiettivo quello di posizionare Riccione nella top of mind delle destinazioni turistiche – conclude l’assessore Guidi -. Lavoreremo con sistemi di profilazione geo-targetizzata per colpire esattamente le località che offrono già una connessione comoda e coperta da treni e/o tratte aeree, rendendo gli investimenti efficienti e sostenibili”.

Comune di Riccione