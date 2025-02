Prorogate le chiusure notturne sulla E45 fino al 23 febbraio

Le chiusure notturne sulla E45, in direzione Nord, tra gli svincoli di Verghereto e Bagno di Romagna, continueranno fino al 23 febbraio. Durante il periodo interessato, il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria dalle 21 alle 6. Gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla SP137, dove è in vigore un divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate e lunghezza oltre i 12 metri. Le restrizioni si rendono necessarie per consentire lavori di manutenzione e garantire la sicurezza della circolazione. Si invita gli utenti della strada a pianificare i propri percorsi in anticipo per evitare disagi.