Prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Dichiarazione del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

“Leggo con favore le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente Michele De Pascale relativamente alle prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Prima di tutto perché colgo nelle sue parole un cambio di approccio sul tema: forse per la prima volta il dibattito che per troppo tempo è rimasto imbrigliato nella dimensione solo politica nell’accezione meno nobile del termine, schiacciato cioè da giochi di forza inutili e campanilismi sterili, si è spostato su un piano prettamente pragmatico, mirato alla sostanza. Concretezza che rappresenta poi la cifra di chi, come De Pascale, ha un’esperienza nell’amministrazione della cosa pubblica e guarda al raggiungimento dei risultati. C’è un obiettivo, la crescita armonica dell’intero sistema aeroportuale emiliano romagnolo, e c’è una strada tracciata.

Il Presidente è stato chiaro: tutti i quattro aeroporti regionali Bologna, Rimini, Forlì, Parma sono utili e possono essere sostenibili nella prospettiva della prosecuzione del trend di crescita turistica dei prossimi 10-15 anni. Come precisato dallo stesso De Pascale occorreranno analisi dei dati e dei flussi e il coinvolgimento del piano nazionale, ma preso come punto fermo la compatibilità dei quattro scali, è bene che la via maestra da percorrere sia la definizione di una strategia regionale che eviti il ripetersi di quella che in qualche occasione è stata definita non a torto ‘guerra dei cieli’, tra sovrapposizioni di business e rotte e conseguenti accentramenti di forza poi rivelatisi di difficile gestione. Dato per centrale il ruolo del “Marconi” di Bologna, credo che oggi ci siano le condizioni per arrivare ad un piano pubblico per la crescita complessiva del sistema aeroportuale che sappia valorizzare le specificità e le potenzialità dei diversi scali.

Il Comune di Rimini fin da ora è a disposizione della Regione per dare il proprio contributo nelle forme e nei modi che il Presidente riterrà più opportuno, forti anche dell’ambizioso e già ben avviato piano di sviluppo che sta portando avanti Airiminum per il futuro del “Fellini”. Siamo pronti a lavorare insieme per dare corpo a questa visione su ampia scala; visione che dovrà integrare Rimini tenendo conto della nostra strategicità, quale porta turistica più importante della costa emiliano romagnola.”

Comune di Rimini