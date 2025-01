Protesta trattori Pesaro, domani alcune strade chiuse per corteo

Continua la protesta degli agricoltori che da lunedì presidiano in maniera fissa il terreno di fronte al casello di Pesaro e che proseguiranno la loro manifestazione, con varie iniziative, fino alla mattinata di sabato.

La richiesta avanzata dal settore agricolo e della pesca è quella di far dichiarare lo Stato di crisi, al fine di ottenere sostegno per la produzione e per l’economia del settore.

A seguito di ciò è infatti prevista, per domani mattina, la chiusura alla circolazione e modifiche della viabilità, dalle ore 9.30 fino al termine del corteo, nelle aree interessate da quest’ultimo: Case Bruciate, Torraccia e Tombaccia.

Nei quartieri interessati è infatti previsto il transito di oltre 50 mezzi da tutta la provincia di Pesaro-Urbino, la cui partenza avverrà da Case Bruciate, all’altezza del casello autostradale.

Il corteo proseguirà poi verso strada Montefeltro, via Mondini, via Milano, largo Ascoli Piceno, via Gagarin, strada Montefeltro e farà ritorno in strada Case Bruciate. Sarà possibile circolare nel senso opposto di marcia del corteo, così come nelle rotatorie attraversate la circolazione sarà parzialmente consentita nella parte non percorsa dai trattori, salvo indicazioni dell’ultimo momento da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.

Ansa