Protezione Civile: il G.I.V. Valconca continua a crescere e punta sulla formazione

Il Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile Valconca continua a crescere e scommette sulla formazione dei propri operatori, rafforzando il legame con il territorio. In occasione dell’edizione 2024 dell’Antica Fiera di San Gregorio, il G.I.V. Valconca è stato protagonista con un proprio stand presso il padiglione fieristico. Durante lo svolgimento della manifestazione, i volontari hanno così potuto incontrare e relazionarsi direttamente con la popolazione, svolgendo attività di sensibilizzazione e informazione sui rischi del territorio e i possibili scenari emergenziali, dalle alluvioni ai terremoti. I volontari hanno inoltre illustrato il funzionamento di alcuni dispositivi in dotazione al Gruppo e distribuito materiale informativo nell’ambito della campagna nazionale “Io non rischio”. Durante la Fiera, sono state raccolte diverse candidature destinate a rafforzare e potenziare il Gruppo Intercomunale con nuovi ingressi. Per quanto riguarda le prossime attività, il G.I.V. Valconca è ora fortemente focalizzato sul tema della formazione dei propri operatori. Sono già in cantiere diverse iniziative che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.