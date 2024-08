Prova finestra … di Sergio Pizzolante

Dovevi fare una dichiarazione contro Craxi, dovevi sembrare più a sinistra della sinistra, dovevi dire qualcosa pro Mani Pulite, dovevi dire che i magistrati stavano facendo bene, che il sistema era marcio, che i socialisti in effetti erano stati arroganti, che Craxi non aveva capito che col crollo del Muro di Berlino era arrivato in Italia il momento dei comunisti.

Ecco, osservo Renzi e i suoi, voleva farsi non dico Craxi, perché in Italia non si fa e non si dice, ma Blair… diciamo.

E invece si fa Del Turco, fra un po’ Maraio.

Fa il realista. Più del Re.

Della regina attuale, di questi tempi senza nobiltà.

Con aggravante!

Deve buttare dalla finestra se stesso.